Termin am 25/26 Oktober – Flugsimulator-Tage 2025 in Schleißheim

Am 25. und 26. Oktober 2025 ist es wieder soweit: Der FlugsimulatorClub e.V. lädt gemeinsam mit der Flugwerft Schleißheim zu den beliebten Flugsimulator-Tagen in Oberschleißheim ein. Unter dem Motto „Erlebe die Faszination Fliegen – modern, interaktiv und spannend!“ warten abwechslungsreiche Programmpunkte auf Simmer und Luftfahrtinteressierte aller Erfahrungsstufen.

Mitmachen statt nur zuschauen

Besucher können moderne Flugsimulatoren wie den Microsoft Flight Simulator 2020/2024 oder X-Plane ausgiebig ausprobieren und sich direkt an die Steuer setzen. An den Ständen des FlugsimulatorClub e.V. stehen engagierte Mitglieder mit Rat und Tat bereit – von Tipps zu Hardware und Software bis hin zum Austausch über Netzwerke wie VATSIM oder die virtuelle Airline München Airways.

Vorträge, Beratung und Luftfahrtgeschichte

Das abwechslungsreiche Vortragsprogramm reicht vom technischen Vergleich moderner Cockpits über Hubschrauberoperationen der Bundespolizei bis hin zu Notfallmissionen im Sim. Auch praktische Fragen werden adressiert, etwa beim Vortrag zur Flugplanung mit SkyDemon. Die Gaming-Experten von Mifcom beraten Besucher zur optimalen PC-Konfiguration für Flugsimulation. Für Luftfahrt-Historiker gibt’s exklusive Einblicke beim Stand des Vereins Bayerischer Flugzeughistoriker.

Treffpunkt für die Szene

Die Flugsimulator-Tage sind ideal, um neue Kontakte zu knüpfen, gemeinsam Szenarien zu fliegen und ganz unterschiedlichen Facetten der Hobby-Fliegerei zu begegnen – alles in der einmaligen Atmosphäre der Flugwerft Schleißheim. Der Eintritt erfolgt über das reguläre Museumsticket (Preise siehe Webseite).

Alle Infos & Anmeldung:

simFlight.de wünscht viel Spaß beim Abheben und freut sich auf eure Eindrücke!

Was dich bei den Flugsimulator-Tagen erwartet:

Mitfliegen & Steuern: An ausgewählten Simulatoren kannst du selbst ans Steuer kommen und echtes Flugfeeling erleben.

An ausgewählten Simulatoren kannst du selbst ans Steuer kommen und echtes Flugfeeling erleben. Tipps & Tricks: Wir teilen unser Wissen über verschiedene Flugsimulations-Softwares und Zubehör.

Wir teilen unser Wissen über verschiedene Flugsimulations-Softwares und Zubehör. Virtueller Luftraum: Beim Netzwerk VATSIM (https://vatsim-germany.org) kannst du echte virtuelle Piloten bei ihrer Arbeit im virtuellen Luftraum beobachten – quer durch die Welt.

Beim Netzwerk VATSIM (https://vatsim-germany.org) kannst du echte virtuelle Piloten bei ihrer Arbeit im virtuellen Luftraum beobachten – quer durch die Welt. Flights zu Traumzielen: Mit der virtuellen Airline München Airways (https://muenchen-airways.com) kannst du Flüge zu nationalen und internationalen Destinationen verfolgen.

Mit der virtuellen Airline München Airways (https://muenchen-airways.com) kannst du Flüge zu nationalen und internationalen Destinationen verfolgen. Luftfahrtgeschichte: Interessiert an Flugzeugen und ihrer Geschichte? Am Stand des Vereins Bayerischer Flugzeughistoriker (http://www.bayflughist.de) gibt es spannende Einblicke.

Interessiert an Flugzeugen und ihrer Geschichte? Am Stand des Vereins Bayerischer Flugzeughistoriker (http://www.bayflughist.de) gibt es spannende Einblicke. Beratung zur Auswahl eines geeigneten Gaming PC’s für den Flugsimulator durch die Firma Mifcom (https://www.mifcom.de/gaming-pcs-cid9)

Cooler Input: Zahlreiche Vorträge zu aktuellen Themen rund ums Fliegen und Flugsimulation (derzeitige Planung, Änderungen sind möglich)