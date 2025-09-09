iniBuilds veröffentlicht Leeds Bradford 2024 Edition

Im Inibuilds Shop ist jetzt die EGNM Leeds Bradford 2024 Edition exklusiv für MSFS 2024 erhältlich. Kunden, die die MSFS 2020 Version besitzen, können den auf der Seite angezeigten Update-Code verwenden. Ob dieses Angebot auch für vorherige Käufe von anderen Shops gilt oder ob die Updateberechtigung noch überprüft wird, steht leider nicht dabei.

Wir freuen uns, Ihnen eine aktualisierte Version von Leeds Bradford präsentieren zu können, die nun den neuesten Entwicklungen des Flughafens, einschließlich der brandneuen Terminalerweiterung, Rechnung trägt.

Im malerischen Herzen von West Yorkshire gelegen, ist Leeds Bradford weiterhin ein wichtiger Knotenpunkt für Inlands- und Auslandsreisen. Mit V2 erleben Sie eine verbesserte Version des Flughafens – vom modernisierten Terminalgebäude über modernisierte Land- und Luftbereiche bis hin zu einzigartigen Details wie der vollständigen GSX-Kompatibilität.

Fliegen Sie mit Fluggesellschaften wie Jet2 und Ryanair von diesem modernisierten Flughafen aus zu Zielen in ganz Europa, vom sonnenverwöhnten Larnaka und Malta bis zu den Kanarischen Inseln und darüber hinaus.