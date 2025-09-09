Facebook-f Youtube Instagram Discord

Weiteres Fenix BFU Update

Aamir schreibt im Fenix Discord:

2.4.0.2260

Avionik und Systeme

  • Einige Lackierungen wurden nicht korrekt geladen.

Grafiken und Sound

  • [2024] Fehlerhaftes Material der Notausgangsbeleuchtung der A320 behoben.
  • Fehlerbehebung: Fehlende EXT PWR-Leitungen an der elektrischen Erdungsanschlusstafel.
  • Fehlerbehebung: Grüner Rand an der Unterseite der Fahrwerksanzeigen.
  • Fehlerbehebung: Leuchtende Kontrollanzeigen für die Cockpittür während des ANN LT TEST.
  • Fehlerbehebung: OP CLB/DES hielt Geschwindigkeitsziel nicht ein, wenn sich das Flugzeug innerhalb von 1.000 Fuß befand.

EFB

  • Fehlerhafter Flugstatus bei Turnaround-Flügen behoben.
  • Fehlerbehebung: Fehlende Ladeanzeige beim Importieren eines Plans aus SimBrief.
