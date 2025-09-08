Miltech Simulations – September Dev Blog

Miltech Simulations kündigt im September Dev Blog unter anderem die Entwicklung des UH-60 Blackbird, wieder in Zusammenarbeit mit Blackbird Simulations, für 2026 an.

Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Miltech Simulations Dev Blog.

Dieser Blog wurde gut angenommen, und wir planen, ihn monatlich fortzusetzen und möglicherweise in Zukunft um zusätzliche Inhalte wie Podcasts oder Videos zu erweitern.

Feedback-Umfrage

Ihr Feedback ist uns sehr wichtig. Helfen Sie uns, die Zukunft von MH60, Mission Hub und zukünftigen Projekten zu gestalten, indem Sie an dieser Umfrage teilnehmen.

MH60 und die Zukunft

Der MH60 war unsere bisher erfolgreichste Veröffentlichung. Das Flugzeug ist nun neben CH47 der bestbewertete Hubschrauber im MSFS Marketplace, und die Community-Zufriedenheit ist sehr hoch.

Allerdings ist keine Veröffentlichung perfekt. Es gibt noch verschiedene Fehler, die behoben werden müssen. In den kommenden Wochen wird voraussichtlich ein neues Update veröffentlicht, das sich hauptsächlich auf folgende Punkte konzentriert:

APU-Kraftstoffventile schließen und APU-Störungen verursachen.

Verbesserungen der Multiplayer-Kompatibilität und des Modellabgleichs.

Verbesserungen der MFD-Stabilität zur Vermeidung von Kohärenz- oder Kartenabstürzen.

Optimierte Motorwerte (Drehmoment, Ng)

Höllenfeuerkrater erhalten nun Explosionseffekte (nur PC)

Verbesserungen an Autopilot und Trimmung

MSFS2024 Marketplace-Release

Wie einige von euch vielleicht wissen, hatten wir Probleme, den MH60 über den MSFS2024 Marketplace zu integrieren. Es sind mehrere Fehler aufgetreten, die das Microsoft Marketplace-Entwicklungsteam derzeit untersucht. Leider liegen uns bis heute (7. September) noch keine neuen Informationen oder ein bestätigtes Veröffentlichungsdatum vor. Wir hoffen weiterhin, dass sich das Problem in den nächsten Tagen klären wird, damit wir mit der Veröffentlichung fortfahren können.

Offizielle Ankündigung: Miltech Simulations UH60, in Partnerschaft mit Blackbird Simulations

Aufgrund der großen Nachfrage erweitern wir die „Hawk“-Familie um den legendären UH60.

Unser Fokus liegt zunächst auf den Varianten Alpha und Lima, die eine Cockpit-Vielfalt für unterschiedliche Vorlieben bieten. Beide Versionen sind heute noch weit verbreitet, sowohl bei privaten Besitzern als auch bei Streitkräften weltweit. Mike und weitere S70-Varianten sind derzeit nicht geplant.

Obwohl der UH60 einige Ähnlichkeiten mit dem MH60 aufweist, gibt es auch erhebliche Unterschiede. Aus diesem Grund wird er als eigenständiges Flugzeug auf den Markt kommen, mit möglichen Rabatten für MH60-Besitzer.

Die Markteinführung des UH60 ist derzeit für Anfang 2026 geplant.

Mission Hub und die Zukunft

Mission Hub hat sich bereits als großer Erfolg erwiesen. Viele Nutzer schätzen seine Flexibilität und sein kreatives Potenzial. Gleichzeitig wissen wir, dass es Bereiche gibt, die noch verfeinert und verbessert werden müssen. Wir bereiten das erste große Update vor, das in Kürze veröffentlicht wird. Mehrere Fehler und Stabilitätsprobleme wurden behoben, und neue Assets und Funktionen wurden hinzugefügt.

Das vollständige, vorläufige Änderungsprotokoll finden Sie hier: https://miltechsimulations.talkyard.net/-353/miltech-mission-hub-release-notes

Veröffentlichung im Microsoft Marketplace (PC, Xbox)

Miltech Mission Hub erscheint voraussichtlich im September im Microsoft Marketplace für PC und Xbox. Während der ersten Tests wurde deutlich, dass zusätzliche Optimierungen für die Xbox-Plattform erforderlich sind, da diese strenge Anforderungen an LOD und Speicher hat. Mit Version 1.0.1 wurden viele dieser Verbesserungen umgesetzt und der Weg für die Veröffentlichung des Produkts auf Xbox geebnet.

Bitte beachten Sie, dass Xbox-Nutzer zum Start weder Missionen teilen noch auf von der Community erstellte Missionen zugreifen können. Wir arbeiten aktiv an einer cloudbasierten Lösung zum Teilen von Missionen, um diese Funktion in einem zukünftigen Update bereitzustellen.

Ihr Feedback ist uns wichtig.

Bitte helfen Sie uns, die Zukunft von Mission Hub zu gestalten – teilen Sie uns hier Ihr Feedback und Ihre Gedanken mit: https://forms.gle/TuwSnDHP1wVzPZU36

A1H Skyraider

Die A1H Skyraider ist ein legendäres Flugzeug, bekannt für ihr robustes Design, ihre unübertroffene Vielseitigkeit und ihre Fähigkeit, eine außergewöhnliche Nutzlast zu transportieren. Die Skyraider leistete im Korea- und Vietnamkrieg hervorragende Dienste und hat sich als ultimative Plattform für Luftnahunterstützung und Bodenangriffe einen Platz in der Geschichte erarbeitet. Sie ist eines der wichtigsten und bekanntesten trägergestützten Flugzeuge der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und gehört zu den wenigen, die erfolgreich für groß angelegte landgestützte Operationen eingesetzt wurden. Mit über 3.000 gebauten Exemplaren und mehr als vier Jahrzehnten Einsatzzeit war sie ein wahres Arbeitstier der militärischen Luftfahrt.

Miltech Simulations hat erneut mit Blackbird Simulations zusammengearbeitet, um eine originalgetreue Nachbildung dieses Flugzeugs für MSFS2020 und MSFS2024 zu erstellen.

Funktionen

Ultra-detailliertes 3D-Modell von Blackbird Simulations

Immersive Animationen und Effekte erwecken das Flugzeug zum Leben, von eingeklappten Flügeln und Startrauch bis hin zu realistischen Rotoraufprallschäden.

CFD-Flugmodell, validiert von Fachexperten.

Realistisches Soundset, erstellt von Echo 19, basierend auf Aufnahmen des echten Flugzeugs.

Vollständiges Waffensystem mit GBU-Bomben mit Einschlagkratern und Explosionseffekten, Raketenwerfern, Kanonen und sogar der legendären „Toilettenbombe“.

MISSION HUB: Das Flugzeug enthält ein Missionspaket mit über 10 Missionen, die über den Mission Hub ausgeführt werden können.

SUPERCARRIER PRO: Zwei neue Flugzeugträger aus der Vietnam-Ära sind kostenlos erhältlich: CV-11 Intrepid und CV-10 Yorktown. Diese Träger können auch über den Mission Hub platziert werden.

Projektstatus

Das Flugzeug befindet sich in der Endphase der Entwicklung. Sounds werden integriert und die Dokumentation erstellt, bevor es in den Betatest geht. Die 3D-Modellierung diverser Inhalte, wie z. B. der enthaltenen Träger und Missionspakete, ist im Gange.

Veröffentlichungsplan und Preise

Wir können derzeit noch kein genaues Veröffentlichungsdatum nennen, das Projekt ist jedoch bereits weit fortgeschritten. Wie der Projektstatus zeigt, steht das Flugzeug kurz vor der Fertigstellung und die Veröffentlichung steht unmittelbar bevor.

A1H erscheint voraussichtlich zu einem Preis von 24,99 USD im Miltech Simulations Store, bei IniBuilds, im Blackbird Simulations Store und im MS Marketplace (PC und Xbox).

Dieses Flugzeug ist für FS2020 und FS2024 verfügbar.

Weckt mich, wenn der September vorbei ist?

Der nächste DevBlog enthält neue Einblicke und Updates zu CH53, U2 und einem spannenden neuen, noch nicht angekündigten Projekt.