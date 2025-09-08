LH Simulations veröffentlicht HEMSOB Pack Ungarn

LH Simulations hat ein Paket aus drei Ungarischen Rettungsbasen exklusiv im MSFS 2020 Marktplatz veröffentlicht. Eine MSFS 2024 Version soll in Kürze folgen.

Tauchen Sie ein in die Welt der ungarischen Luftrettung mit dem HEMSOB Pack Hungary – einer Szeneriesammlung hochrealistischer HEMSOBs.

Dieses Paket enthält drei detailreiche Stützpunkte:

Budaörs (LH10) – der wichtigste HEMS-Stützpunkt Ungarns, westlich von Budapest.

Balatonfüred (LH20) – deckt die Plattenseeregion ab, eine der beliebtesten Touristengegenden Ungarns.

Marcali (LH30) – deckt den Südwesten des Landes ab.

HEMSOB steht für Helicopter Emergency Medical Service Operational Base – spezialisierte Einrichtungen, von denen aus Rettungshubschrauber operieren und landesweit schnelle Hilfe leisten.

Das Paket wurde in Zusammenarbeit mit der Hungarian Air Ambulance Nonprofit Ltd. entwickelt und bietet eine äußerst authentische Darstellung der realen Stützpunkte. Es handelt sich um die tatsächlichen Einrichtungen des ungarischen Luftrettungsdienstes, der mit Airbus EC135-Hubschraubern betrieben wird.

Hauptfunktionen:

Drei hochdetaillierte Luftrettungsstationen (HEMSOBs), jeweils mit realistischen Gebäudegrundrissen, Bodentexturen und umgebender Landschaft.

Realistische Hubschrauberlandeplätze und Hangars mit Umgebungsdetails wie Zäunen, geparkten Fahrzeugen, Beleuchtung und Verwitterung.

COM1 128,15 MHz-gesteuerte Hangartore: Stellen Sie Ihre COM1-Frequenz auf 128,15 MHz ein, um Hangartore automatisch zu öffnen (*)

Benutzerdefinierte 3D-Assets und PBR-Materialien für ein lebensechtes visuelles Erlebnis.

Entwickelt für optimale Leistung und reibungslosen Betrieb auf einer Vielzahl von Systemen.

Nahtlos in die MSFS-Umgebung integriert, vollständig kompatibel mit Photogrammetrie und anderen Add-ons.

Ob Sie HEMS-Szenarien planen, Flüge trainieren oder VFR-Routen in geringer Höhe über Ungarn erkunden – das HEMSOB Pack Hungary verleiht Ihrem Hubschrauberfliegen operative Tiefe und Realismus.

Dieses von LHSimulations mit Unterstützung der Experten der Hungarian Air Ambulance Nonprofit Ltd. entwickelte Paket ist eine Hommage an reale Rettungsdienste und ein Muss für Hubschrauberpiloten im Microsoft Flight Simulator.

(*) Die Animationen des beweglichen Dollys, der Hangartore und der Türen verwenden nicht dokumentierte Methoden, die von MSFS nicht offiziell unterstützt werden. Ihre Funktion ist nicht garantiert und kann durch zukünftige Simulator-Updates beeinträchtigt werden.