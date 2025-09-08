iniBuilds A340 Airliner: Systems Development Update 2

Im Inibuilds Forum ist das zweite Systems Development Update für den A340 veröffentlicht worden.

Hallo,



Hier ist Mike – ich bin Leiter der Flugzeugentwicklung bei iniBuilds und verantwortlich für alle Projekte mit Schwerpunkt auf den Systemen und Flugmodellen. Ich war während eines Großteils meiner 20-jährigen Karriere in der Luftfahrt als Verkehrspilot in verschiedenen Funktionen tätig. Ich bringe umfangreiches Praxiswissen in die tägliche Entwicklung bei iniBuilds ein und leite unsere Flugsimulatorprojekte von A bis Z.



Nachdem Max letzte Woche ausführlich in die anfängliche künstlerische und visuelle Seite des iniBuilds A340 Airliners eingetaucht ist, freue ich mich, Ihnen einen Einblick in die Arbeit des technischen Teams zu geben. In diesem Update behandeln wir laufende Verbesserungen, die auf dem Community-Feedback (aus dem Beitrag der letzten Woche) basieren, neue Flugmodell-Verbesserungen und werfen einen Blick auf die Systeme, die das Fluggefühl im Microsoft Flight Simulator 2024 bestimmen.

LAUFENDES ART-UPDATE



Nach dem großen Engagement der Community in der letzten Woche ist das Art-Team hochmotiviert, weitere Verbesserungen vorzunehmen. Daher möchten wir euch über einige Punkte informieren, die bereits im ersten Update vorgestellt und im Laufe der Entwicklung weiter verfeinert wurden.



Aktualisierte Drehrichtung der Triebwerkslüfterblätter



Die Triebwerkslüfterblätter drehten sich im Uhrzeigersinn, obwohl sie sich im Betrieb eigentlich gegen den Uhrzeigersinn drehen sollten. Dies wurde behoben, um die Implementierung der neuen Blätter abzuschließen. Seht sie unten in Aktion.

Weitere Verbesserungen der Flügelflexibilität



Die Flügelflexibilität wird kontinuierlich optimiert. Wir möchten euch jedoch den neuesten Stand zeigen, bei dem wir die Empfindlichkeit der Flügel erhöht und die Flex-Stärke beim Start reduziert haben. Dies wurde anhand von Referenzvideos optimiert. Beachten Sie jedoch, dass es je nach Treibstoffmenge, Brems- und Windrichtung, -stärke und Böen leicht variieren kann.



Weitere Updates für EIS1-Displays



Die Arbeit an der Cockpit-Konfiguration von EIS1 wird fortgesetzt. Dabei wurden Verbesserungen vorgenommen, um den bekannten Low-Res-Charakter (im Vergleich zu EIS2) zu reproduzieren. Die neueste Version verfügt über abgestufte Kanten an den Lage- und Steiggeschwindigkeitsanzeigen des PFD sowie eine pixelige Geländemaske, die den CRT-Displays ihren authentischen Old-School-Look verleiht. Wie zuvor ist dies noch in Arbeit!

Regen- und Wettereffekte



Immersion ist entscheidend, und realistische Wettereffekte sind ein Teil davon. Der A340 Airliner verfügt über abwischbare Regenmasken an den Windschutzscheiben, die die bereits vorhandenen atmosphärischen Effekte ergänzen – von Triebwerkskondensation über Flügelwirbel bis hin zu Kondensstreifen.

Notrutschen



Neben unserer benutzerdefinierten Türsteuerungslogik, die das Aktivieren und Deaktivieren der Rutschen ermöglicht, gibt es ein visuelles Modell für die Rutschenauslösung. Nach der üblichen Logik werden die Rutschen beim Öffnen der Tür automatisch (oder versehentlich, wenn Sie vergessen, die Türen zu deaktivieren) ausgefahren.

FLUGMODELL



MSFS 2024 Flugdynamik



Das Flugmodell des A340 Airliners wurde von Grund auf mit den neuesten aerodynamischen Systemen von MSFS 2024 entwickelt. Ein zentrales Feature ist die neue Rumpfobjektimplementierung. Dadurch kann der Simulator die gesamte Flugzeugform – einschließlich der vier Triebwerksgondeln – berücksichtigen. Dies führt zu einem präziseren Seitenwind-Handling, einem besseren Gleitverhalten und einer präziseren Modellierung des Luftwiderstands.

Bodenhandling



Das neue Bodenkontaktmodell von MSFS 2024 steuert die Rollphysik des A340 Airliners und verleiht dem Flugzeug ein direkteres, gewichtigeres Fahrgefühl am Boden. Bugradeingaben werden nun korrekt simuliert. Das bedeutet, dass übermäßiger Einsatz von Pinne oder Seitenruder zu realistischem Schleudern führen und sogar Spuren auf dem Rollweg hinterlassen kann.

Benutzerdefinierte Landeklappen- und Vorflügelsimulation



Wir haben die volle Kontrolle über das Vorflügel- und Landeklappensystem übernommen und direkt in den Simulator geschrieben, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten. Dies ermöglicht ein präzises Handling in reinen Vorflügelkonfigurationen – was sich besonders beim Anflug mit niedrigeren Geschwindigkeiten bemerkbar macht.

Triebwerks- und Leistungssimulation



Die Triebwerkssimulation wurde um EGT, Kraftstoffdurchfluss, FADEC-Verhalten, Öldruck und -verbrauch erweitert. Zusammen mit einem verfeinerten Schubmodell erzeugen diese Parameter das bekanntermaßen untermotorisierte Fahrgefühl des A340. Bei maximalem Startgewicht sind im Vergleich zu moderneren Airbussen langsame Steigraten – zeitweise fast 40 Minuten Reiseflugzeit – und eine träge Beschleunigung zu erwarten.



Abfang- und Rotationstechnik



Sie werden feststellen, dass der A340 aufgrund seines aggressiveren FBW-Abfangmodus stärker abfangen muss als der A350 und eine korrekte Rotationstechnik für den Start benötigt. Was meinen wir damit? Die Standardrotationstechnik von Airbus sieht eine gleichmäßige Rotationsrate von 3 Grad pro Sekunde vor. Wenn Sie diese beim 340 nicht einhalten, besteht die Gefahr, das Heck zu treffen, da der 340 bei den meisten Starts sehr wenig Schub hat und sanft vom Boden abgehoben werden muss.



Fly-by-Wire-Verbesserungen



Das Fly-by-Wire-System des A340 Airliners wurde so optimiert, dass es das schwerere, weniger reaktive Fahrgefühl des echten Flugzeugs im Vergleich zur wendigen A320-Familie nachbildet. Anders als bei neueren Airbus-Modellen rastet die Rollbewegung nicht sofort wieder in die Horizontale ein, wenn der Sidestick neutral steht – stattdessen spüren Sie bis zum Aufsetzen ein sanfteres, progressiveres Handling.



Wir werden einige dieser Themen kurz vor der Veröffentlichung im „Willkommen bei“-Video noch ausführlicher behandeln, aber dies sollte Ihnen einen guten Vorgeschmack darauf geben, was Sie erwartet!



SYSTEME

Wir haben hart daran gearbeitet, den iniBuilds A340-300 zum Leben zu erwecken, mit kompromisslosem Fokus auf Systemtiefe und -genauigkeit, um unserer Community ein realistisches Erlebnis zu bieten. Jedes System des Flugzeugs wird sorgfältig und mit hoher Genauigkeit modelliert. Wenn dies Ihr erster Eindruck von einem iniBuilds-Flugzeug ist, erwartet Sie eine umfassende Palette funktionaler Systeme – von einem detaillierten, maßgeschneiderten FMS mit SIDs/STARs, SEC-Flugplänen, maßgeschneiderten LNAV/VNAV-Systemen, maßgeschneiderten Hydraulik- und Elektrosystemen und vielem mehr! Wenn Sie bereits ein iniBuilds-Flugzeug verwendet haben, sind unsere üblichen Systemsimulationen enthalten. So können Sie dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben, und auch neue Funktionen entdecken!



Borddrucker



Auf vielfachen Wunsch haben wir von Anfang an einen funktionsfähigen Drucker integriert. Sie können Flugplan-INITs, Startdaten und Wetterberichte direkt im Simulator ausdrucken. Die Ausdrucke erscheinen auf dem Ablagetisch und erleichtern Ihnen den Zugriff während des Fluges.

Standby-Lageanzeiger-Käfig



Das EIS1-Cockpit verfügt über einen vollständig animierten Käfigmechanismus für den Standby-Lageanzeiger, der die Kreiselausrichtung detailliert nachbildet – ein kleines Feature, das jedoch zur Authentizität des Cockpits beiträgt.

Paravisueller Indikator (PVI)



Der PVI, ein Vorgänger der modernen HUD-/Localizer-Symbologie, ist optional im EIS1-Cockpit enthalten. Er bietet seitliche Führung bei Anflügen mit schlechter Sicht und kann über die EFB umgeschaltet werden.

DCDU- und ACARS-Integration



Durch die Integration mit ACARS-Systemen von Drittanbietern können Sie über die MCDU und DCDU direkt mit Online-Controllern kommunizieren. Dies umfasst vertikale und seitliche Abstände, Wetteranfragen und sogar Freitextnachrichten, wodurch Datenverbindungsvorgänge in den Simulator integriert werden.



MORA-Anzeige



Das MORA-Raster (Minimum Off-Route Altitude) ist jetzt auf dem ND verfügbar und bietet eine klare Hinderniserkennung während der Flugroute.

Autosave



Unsere Autosave-Funktion aus dem A350 Airliner kehrt mit erweiterter Flexibilität zurück. Sie können benutzerdefinierte Speicherintervalle festlegen, Flugzustände manuell speichern, Autosaves umbenennen, Autosaves löschen und den Fortschritt jederzeit neu laden – so geht Ihr Langstreckenflug nicht durch einen Stromausfall oder einen katastrophalen Defekt verloren.

EIS1 vs. EIS2 ND Logik



Die Unterschiede zwischen den beiden Cockpit-Konfigurationen gehen über die Optik hinaus. Ein auffälliges Merkmal des EIS1 ND ist beispielsweise, dass Routenkurven nur angezeigt werden, wenn ein Direktflug oder ein Wartebereich eingefügt ist – eine Eigenart älterer Airbus-Avionik, die hier originalgetreu nachgebildet wurde.





Kabinentemperatursimulation



Um die Kabine realistisch darzustellen, verfügt der A340 Airliner über ein dynamisches Temperatursystem. Die Bedingungen werden anhand der Umgebungstemperatur, der Packleistung und des Türzustands berechnet – daher fühlen sich Antarktis-Kurven ganz anders an als Abflüge von Dubai. Die Kabine ist in einfache Zonen (Cockpit, vorn, Mitte, hinten) unterteilt, die jeweils mithilfe von Umluftventilatoren und Trimmluft ihrem Ziel näherkommen. Am Boden lässt das Öffnen einer Tür die Außenluft die Kabinentemperatur schnell und dynamisch regulieren.





GSX-Integration



Die GSX-Unterstützung wurde für den A340 Airliner überarbeitet und lässt sich direkt über das EFB vollständig anpassen. Sie können die Interaktion von GSX mit dem Flugzeug flexibel gestalten – vom Bodendienst bis zum Passagierfluss.

EFB-Überarbeitung



Das EFB wurde hinsichtlich Benutzeroberfläche und Logik umfassend aktualisiert und verbessert den Workflow in Flugplanung, Ladevorgängen und Navigation. Beliebte Bereiche wie Navigraph und LIDO-Karten bleiben erhalten, die Layouts wurden jedoch optimiert, um die wachsende Anzahl an Seiten und Drittanbieter-Integrationen zu bewältigen.



Schlussbemerkungen

Dieses Update spiegelt nur kurz die Fortschritte wider, die wir bei den Systemen und Flugmodellen des A340 Airliner-Projekts erzielt haben.



Von den Besonderheiten des einzigartigen Handlings und der Leistung des Flugzeugs bis hin zu den umfangreichen Cockpit-Optionen und Integrationen entwickelt es sich zu einem weiteren Must-have für Ihre Langstrecken-Simulationsflotte.



Wir werden in den kommenden Wochen bis zur Veröffentlichung weitere Teaser und Informationen zu den Systemen und Grafiken veröffentlichen.



Wie immer vielen Dank für Ihre Unterstützung.





Bleiben Sie dran für das nächste Kapitel!



Mike