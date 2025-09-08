iniBuilds A350 Airliner v1.1.5 Update veröffentlicht

Dieses Update bietet umfassende Stabilitäts- und Systemverbesserungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Behebung verschiedener WASM-Absturzsituationen, Flugmanagementproblemen und Inkonsistenzen in der Avionik. Zahlreiche Fehler wurden behoben, um die allgemeine Zuverlässigkeit zu verbessern – vom Autopilot-Verhalten und Leistungsprognosen bis hin zu TCAS-, HUD- und ECAM-Anzeigen. Darüber hinaus wurden visuelle und akustische Verbesserungen vorgenommen, neue OIS-Funktionen wie nächtliche LIDO-Karten hinzugefügt und mehrere Verbesserungen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit sorgen für einen reibungsloseren Betrieb.

Dieses Update kann über den iniManager heruntergeladen werden.

V1.1.5

SYSTEME

HINZUGEFÜGT: Unterstützung für ATC CPDLC

BEHOBEN: WASM-Absturz beim erneuten Aktivieren des Autopiloten nach Touch-and-Go bei LFBO 32L

BEHOBEN: WASM-Absturz beim Laden des Autosave

BEHOBEN: WASM-Absturz während der Rollout-Phase

BEHOBEN: WASM-Absturz aufgrund der BTV-Deaktivierung

BEHOBEN: WASM-Absturz + CTD auf Xbox

BEHOBEN: Flugsteuerungstest – Höhenruderanzeige erreicht Vollausschlag vor Sidestick

BEHOBEN: Gesteuertes Geschwindigkeitsziel springt weiter

BEHOBEN: GA-Soft zielt beim anfänglichen Steigflug nicht auf 2000 ft/min

BEHOBEN: T-P-Schätzzeit wird nach ADES falsch

BEHOBEN: Triebwerksleistungsschwäche im Steigflug unter heißen Bedingungen

BEHOBEN: Block-/Flugzeit bleibt nach Laden des Autosave nicht erhalten

BEHOBEN: REC MAX FL unter OPT in Grenzfällen

BEHOBEN: Kontrollverlust beim Durchstarten

BEHOBEN: EFOB-Vorhersage während Sinkflugphase

BEHOBEN: VLS nicht in ALTN oder DIR LAW maskiert

BEHOBEN: Protokolloptimierungen im Offset-Verhalten

BEHOBEN: F-PLN-INFO-Menü bleibt beim Ändern von F-PLN geöffnet

BEHOBEN: HDG SEL: Aktueller Kurs während der Kurve nicht erfasst

BEHOBEN: TAWS-Meldungen fehlen im PFD

BEHOBEN: Grüne Balken für Bremsdruck auf ECAM verschoben

BEHOBEN: Phantom-TOC-Symbole erscheinen auf ND

BEHOBEN: Blaue VD-Bereichsklammer falsch zur Flugroute ausgerichtet

BEHOBEN: HUD-Symbol bleibt verriegelt, wenn nicht im DES-Modus

BEHOBEN: PFD-Höhenmarkierungen verschwinden während des Steigflugs

BEHOBEN: Drücken von SEC in KCCU zeigt nicht immer SEC INDEX, SEC 1 an

BEHOBEN: Falsche SEC-Seite wird von ACTIVE F-PLN geöffnet

BEHOBEN: Aktives Halten wird weiß statt grün angezeigt

BEHOBEN: Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der DES PERF-Seite fehlen

BEHOBEN: DES PERF PRED TO-Wert Flackern

BEHOBEN: Verhalten der vorherigen/alten D-ATIS-Unterseite aktualisiert

BEHOBEN: BTV wird auf FMA während des Schwebens/Hüpfens als aktiviert angezeigt, wenn die Bremse nicht aktiv ist

BEHOBEN: Feedback zum PFD-Umschaltverhalten aus früheren Versionen

BEHOBEN: TCAS RA-Warnungen verschwinden nicht aus dem Höhenband

BEHOBEN: Textüberlagerung auf der ATC-KOMM-Seite

BEHOBEN: OIS auf der Anzeigelogik der mittleren Taste

BEHOBEN: Metrisch ausgewählte Höhe wird im ALT-CRZ-Modus nicht aktualisiert

BEHOBEN: Fehlende ABEAM-Taste bei Piloten-Wegpunkten

BEHOBEN: VOR-Autotuning gibt falsche Frequenzen ein

BEHOBEN: FO-TERR-Anzeige funktioniert nicht

BEHOBEN: Manuelle UTC aktualisiert die vorhergesagte Zeit nicht

BEHOBEN: VSD-Verhalten im PLAN-Modus

BEHOBEN: SEC-PLAN-Logik mit PD-Wegpunkten

BEHOBEN: VPA bei ILS-Anflügen über 3 Grad falsch.

BEHOBEN: Anflugkurs kann auf der NAVIADS-Seite nicht bearbeitet werden.

BEHOBEN: Windinformationen im FO-HUD fehlen.

ART

BEHOBEN: Änderungen an der SU3-LoD-Darstellung

BEHOBEN: THS wird nicht animiert.

OIS

BEHOBEN: C&D: HUD ist standardmäßig aktiviert.

BEHOBEN: Funktion „BREMSTEMPERATUR ZURÜCKSETZEN“ hinzugefügt.

HINZUGEFÜGT: LIDO-Karten für Nachtflüge.

SOUND

BEHOBEN: Die Meldung „Kabine bereit zur Landung“ wird nach dem Abheben abgespielt.