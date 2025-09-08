iniBuilds A350 Airliner v1.1.5 Update veröffentlicht

Dieses Update bietet umfassende Stabilitäts- und Systemverbesserungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Behebung verschiedener WASM-Absturzsituationen, Flugmanagementproblemen und Inkonsistenzen in der Avionik. Zahlreiche Fehler wurden behoben, um die allgemeine Zuverlässigkeit zu verbessern – vom Autopilot-Verhalten und Leistungsprognosen bis hin zu TCAS-, HUD- und ECAM-Anzeigen. Darüber hinaus wurden visuelle und akustische Verbesserungen vorgenommen, neue OIS-Funktionen wie nächtliche LIDO-Karten hinzugefügt und mehrere Verbesserungen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit sorgen für einen reibungsloseren Betrieb.
Dieses Update kann über den iniManager heruntergeladen werden.
V1.1.5
SYSTEME
HINZUGEFÜGT: Unterstützung für ATC CPDLC
BEHOBEN: WASM-Absturz beim erneuten Aktivieren des Autopiloten nach Touch-and-Go bei LFBO 32L
BEHOBEN: WASM-Absturz beim Laden des Autosave
BEHOBEN: WASM-Absturz während der Rollout-Phase
BEHOBEN: WASM-Absturz aufgrund der BTV-Deaktivierung
BEHOBEN: WASM-Absturz + CTD auf Xbox
BEHOBEN: Flugsteuerungstest – Höhenruderanzeige erreicht Vollausschlag vor Sidestick
BEHOBEN: Gesteuertes Geschwindigkeitsziel springt weiter
BEHOBEN: GA-Soft zielt beim anfänglichen Steigflug nicht auf 2000 ft/min
BEHOBEN: T-P-Schätzzeit wird nach ADES falsch
BEHOBEN: Triebwerksleistungsschwäche im Steigflug unter heißen Bedingungen
BEHOBEN: Block-/Flugzeit bleibt nach Laden des Autosave nicht erhalten
BEHOBEN: REC MAX FL unter OPT in Grenzfällen
BEHOBEN: Kontrollverlust beim Durchstarten
BEHOBEN: EFOB-Vorhersage während Sinkflugphase
BEHOBEN: VLS nicht in ALTN oder DIR LAW maskiert
BEHOBEN: Protokolloptimierungen im Offset-Verhalten
BEHOBEN: F-PLN-INFO-Menü bleibt beim Ändern von F-PLN geöffnet
BEHOBEN: HDG SEL: Aktueller Kurs während der Kurve nicht erfasst
BEHOBEN: TAWS-Meldungen fehlen im PFD
BEHOBEN: Grüne Balken für Bremsdruck auf ECAM verschoben
BEHOBEN: Phantom-TOC-Symbole erscheinen auf ND
BEHOBEN: Blaue VD-Bereichsklammer falsch zur Flugroute ausgerichtet
BEHOBEN: HUD-Symbol bleibt verriegelt, wenn nicht im DES-Modus
BEHOBEN: PFD-Höhenmarkierungen verschwinden während des Steigflugs
BEHOBEN: Drücken von SEC in KCCU zeigt nicht immer SEC INDEX, SEC 1 an
BEHOBEN: Falsche SEC-Seite wird von ACTIVE F-PLN geöffnet
BEHOBEN: Aktives Halten wird weiß statt grün angezeigt
BEHOBEN: Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der DES PERF-Seite fehlen
BEHOBEN: DES PERF PRED TO-Wert Flackern
BEHOBEN: Verhalten der vorherigen/alten D-ATIS-Unterseite aktualisiert
BEHOBEN: BTV wird auf FMA während des Schwebens/Hüpfens als aktiviert angezeigt, wenn die Bremse nicht aktiv ist
BEHOBEN: Feedback zum PFD-Umschaltverhalten aus früheren Versionen
BEHOBEN: TCAS RA-Warnungen verschwinden nicht aus dem Höhenband
BEHOBEN: Textüberlagerung auf der ATC-KOMM-Seite
BEHOBEN: OIS auf der Anzeigelogik der mittleren Taste
BEHOBEN: Metrisch ausgewählte Höhe wird im ALT-CRZ-Modus nicht aktualisiert
BEHOBEN: Fehlende ABEAM-Taste bei Piloten-Wegpunkten
BEHOBEN: VOR-Autotuning gibt falsche Frequenzen ein
BEHOBEN: FO-TERR-Anzeige funktioniert nicht
BEHOBEN: Manuelle UTC aktualisiert die vorhergesagte Zeit nicht
BEHOBEN: VSD-Verhalten im PLAN-Modus
BEHOBEN: SEC-PLAN-Logik mit PD-Wegpunkten
BEHOBEN: VPA bei ILS-Anflügen über 3 Grad falsch.
BEHOBEN: Anflugkurs kann auf der NAVIADS-Seite nicht bearbeitet werden.
BEHOBEN: Windinformationen im FO-HUD fehlen.
ART
BEHOBEN: Änderungen an der SU3-LoD-Darstellung
BEHOBEN: THS wird nicht animiert.
OIS
BEHOBEN: C&D: HUD ist standardmäßig aktiviert.
BEHOBEN: Funktion „BREMSTEMPERATUR ZURÜCKSETZEN“ hinzugefügt.
HINZUGEFÜGT: LIDO-Karten für Nachtflüge.
SOUND
BEHOBEN: Die Meldung „Kabine bereit zur Landung“ wird nach dem Abheben abgespielt.