FlightFactor 777 v2.1.0 verlässt Betaphase

Im Flight Factor Forum ist zu lesen:

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass unser Flaggschiffprodukt, die 777v2, offiziell die Beta-Phase verlässt.

Vor einem Jahr haben wir die öffentliche Beta-Version veröffentlicht, und seitdem waren Ihr Feedback und Ihre Unterstützung von unschätzbarem Wert. Gemeinsam haben wir unzählige Fehler behoben, fehlende Funktionen hinzugefügt und über 60 Updates veröffentlicht. Das Ergebnis ist ein Produkt, das sich zu einer stabilen, funktionsreichen Plattform entwickelt hat und das Label „Beta“ verdient.

Was bedeutet diese Änderung?

In der Praxis: sehr wenig. Unser Engagement für die Entwicklung bleibt unverändert. Wir werden weiterhin Fehler beheben, Funktionen verfeinern und neue Funktionen hinzufügen.

Der 777 Club in der Org bleibt unser Bugtracker, Community-Hub und Support finden Sie hier.

Was sich ändert, ist, dass es für jede neue Version immer eine stabile Version geben wird, auf die Sie zurückgreifen können. Das bedeutet mehr Zuverlässigkeit für alle, die maximale Stabilität wünschen, und ermöglicht es anderen, die neuesten Updates auszuprobieren.

Warum jetzt?

Intern mussten wir eine Reihe von Meilensteinen erreichen, bevor die 777v2 als „ausgereift“ bezeichnet werden konnte. Diese Meilensteine ​​wurden erreicht.

Von nun an werden wir das Flugzeug mit neuen Funktionen (Details siehe Roadmap, zusätzlichen Varianten (-300, Frachter, LR) und Triebwerksoptionen für die Extended Edition weiterentwickeln.

Und da im September FlightFactor sein 14-jähriges Jubiläum feiert – und unser allererstes Modell 13 Jahre – ist dies der perfekte Zeitpunkt, die 777v2 in ihr nächstes Kapitel zu starten: nicht länger eine Beta-Version, sondern ein sich ständig weiterentwickelndes Produkt.