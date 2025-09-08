Flight Replicas veröffentlicht DC-4 Skymaster und B-24 Liberator als Freeware für MSFS20/24

Flight Replicas hat die Genehmigung für Community-Umbauten zweier seiner klassischen Flugzeuge erteilt, die ursprünglich für FSX und Prepar3D entwickelt wurden: die Douglas DC-4/C-54 Skymaster und die Consolidated B-24 Liberator. Beide Flugzeuge sind ab sofort als Freeware für den Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 erhältlich.
Diese Versionen bringen zwei historisch bedeutende Flugzeuge in die moderne Umgebung des Microsoft Flight Simulators. Die DC-4 und ihr militärisches Gegenstück, die C-54, waren für die Expansion des globalen Flugverkehrs nach dem Krieg unverzichtbar und dienten sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich als zuverlässige Arbeitspferde. Die B-24 Liberator, einer der meistproduzierten Bomber des Zweiten Weltkriegs, bleibt ein ikonisches Flugzeug der Luftfahrtgeschichte.
Flight Replicas hat klargestellt, dass diese Umbauten weder vom Entwickler selbst durchgeführt noch in Auftrag gegeben wurden. Es handelt sich vielmehr um inoffizielle Projekte von Community-Mitgliedern, die die FSX/P3D-Modelle für die Kompatibilität mit Microsoft Flight Simulator überarbeitet haben. Daher ist mit einigen Anomalien und nicht funktionsfähigen Funktionen im Vergleich zu nativen Flugzeugen zu rechnen. Trotz dieser Einschränkungen sind beide Flugzeuge Berichten zufolge flugfähig und „sehr brauchbar“.
Flight Replicas hat bestätigt, dass diese Flugzeuge für die Entwicklung von Microsoft Flight Simulator nicht erneut verwendet werden. Dieser Umbau bietet jedoch eine einmalige Gelegenheit, sie auf der Plattform zu fliegen. Sie können die DC-4 Skymaster hier und die B-24 Liberator hier herunterladen.