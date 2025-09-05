MSFS 04 September 2025 Development Update

Das Entwicklerteam arbeitet diese Woche intensiv an der ersten Vorabversion des Test-Builds für Microsoft Flight Simulator 2024 Sim Update 4. Der öffentliche Betatest für SU4 startet in Kürze! Wie immer findet ihr in unseren offiziellen Foren Anleitungen zur Teilnahme an der Beta und die Patchnotes, sobald diese verfügbar sind. Alternativ könnt ihr uns auch in eurem bevorzugten sozialen Netzwerk (alle Links unten) folgen, um die neuesten MSFS-News zu erhalten.

Nur zur Erinnerung: Wenn ihr persönlichen technischen Support für Microsoft Flight Simulator (2020) oder Microsoft Flight Simulator 2024 benötigt, könnt ihr hier auf unserem Zendesk-Portal ein Support-Ticket einreichen. Die Zendesk-Seite enthält außerdem einen FAQ-Bereich mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Lösung der häufigsten Probleme, die Spieler mit den jeweiligen Simulatoren haben.

– MSFS-Team

Über den aktuellen Stand der Bugfixes, Wunschlisten und Marketplaceänderungen kann man sich hier informieren.

Und zum Ende noch der Screenshot Challenge Gewinner der Woche: