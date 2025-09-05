Lebenszeichen von Flying Fries

Lord Frites von Flying Fries schreibt auf Discord:

Hallo zusammen! Schon ein Monatsbericht? Das sind zwei hintereinander und nichts dazwischen. Solltest du dir Sorgen machen? Stirbt Flying Fries langsam? Lass uns kurz darüber reden.

Laufendes Projekt… Extrem viel Arbeit!

Wir arbeiten seit der Veröffentlichung von Gabriel an diesem geheimen Sucker Punch-Projekt. Dieses Mal habe ich beschlossen, keinen WIP-Thread zu erstellen, daher wird es eine echte Überraschung sein, wenn ihr die ersten Bilder seht. Ich bereue diese Entscheidung nicht, aber ich glaube auch nicht, dass sie gut zu mir passt: Ich teile gerne die kleinen Erfolge, die kleinen Kämpfe und natürlich die großen Sprünge, die Tage voller Frustration in Freudentränen verwandeln. 🥳 🎉

Also, es gibt noch keine Bilder und es gibt nichts zu teilen außer: Verdammt, das ist gut, und @Steiny hat wirklich ein fantastisches Flugmodell gebaut (oh ja, es fliegt schon). Außerdem hilft @pseud (Chris) mir bei vielen Themen sehr, und ich bin dankbar, diese beiden Jungs zu haben, mit denen ich das Abenteuer teilen und die mich vor dem Wahnsinn bewahren können! :BlobRick:

Wie auch immer … Nein, Flying Fries stirbt nicht langsam. :FlyingFries: Wir arbeiten härter denn je, und ihr werdet verstehen, dass wir definitiv keine lange Pause gemacht haben, wenn ihr die Ergebnisse seht!

Und die Hind?

Ursprünglich war das Ziel, an diesen beiden Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Ich habe jedoch gemerkt, dass das für mich unmöglich ist. 😵‍💫 Wenn ich an einem Projekt arbeite, umgebe ich mich mit Dutzenden von Zetteln voller Notizen und Zeichnungen. To-do-Listen, Ideen, Dinge, die getestet werden müssen, Interface-Entwürfe und Animations-Storyboards für die verschiedenen Teile des Flugzeugs und vieles mehr. Ich konzentriere mich voll und ganz auf dieses eine Projekt. Es fällt mir wirklich schwer, zwischen zwei oder mehr Projekten zu wechseln, und ich denke, es wäre schrecklich ineffizient.

Aber… Von Zeit zu Zeit öffne ich das 3D-Modell der Hind und säubere die Mesh-Topologie. Es sind minimale Fortschritte, die nicht viel Nachdenken erfordern und es nicht wert sind, Bilder davon zu teilen. Daher ist der Hind-Thread etwas ruhiger geworden. Aber keine Sorge, @alle. Wir werden einen unglaublich schweren Helikopter bauen; ich weiß es. Er wird fantastisch und fliegt wie ein Traum! Wir müssen nur noch dieses „sehr kleine Projekt“ abliefern! 😏