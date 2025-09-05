Carenado veröffentlicht sieben MSFS 2020 Flugzeuge in externen Shops

Carenado hat sich überraschend entschlossen für MSFS 2020 Flugzeuge auf die Marktplatzexklusivität zu verzichten und diese wieder in externen Shops anzubieten. Diese sieben neuen Maschinen gesellen sich zu den vier bereits erhältlichen im simMarket.

C170B MSFS20

Dieses berühmte Spornradflugzeug, auch bekannt als „Skyhawks Vater“, bietet eine gelungene Mischung aus verschiedenen Einsatzmöglichkeiten: als Pendler-, Fracht-, Trainings- und Buschflugzeug. Besonders bekannt ist es jedoch für seine Abenteuerflüge.



Steigen Sie in das Tundra-Modell ein und erleben Sie einen spektakulären Buschflug. Entdecken Sie Ihre Grenzen mit diesem unglaublichen Flugzeug, das fast überall landen kann (kein Flughafen erforderlich).



Einmotorig, vier Sitze, 145 PS, eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h und eine maximale Reichweite von 650 NM sind seine Hauptmerkmale. Es kann fast überall in einer Höhe von 60 Metern starten.

PA34T V MSFS20

Dieser „kleine große Zweimotorer“ mit einer maximalen Flughöhe von 25.000 Fuß, gegenläufigen Propellern und Turbomotoren kann einen Piloten und fünf Passagiere in einem sehr sicheren und angenehmen Flug befördern.



Mit seinem schlanken Design ist dieser schnelle, flexible und einfach zu fliegende Zweimotorer für Überlandflüge zu einem sehr günstigen Preis und mit hohem Komfort konzipiert.



Genießen Sie die Freiheit mit diesem eleganten und leistungsstarken zweimotorigen Flugzeug, ob privat oder geschäftlich.



Zweimotorig, sechs Sitze, 220 PS (jeder Motor), eine Reisegeschwindigkeit von 164 TAS und eine maximale Reichweite von 825 NM sind seine Hauptmerkmale.

PA28R-201 MSFS20

Eines der beliebtesten Tiefdecker-Schulflugzeuge mit Einziehfahrwerk und konstanter Geschwindigkeit aller Zeiten.



Ein sehr vielseitiges Flugzeug, geeignet für Familien-, Arbeits- und Freizeitzwecke.



Eine sparsame und dennoch leistungsfähige Überlandmaschine.



Einmotorig, vier Sitze, 201 PS, eine Reisegeschwindigkeit von 138 Knoten und eine maximale Reichweite von 850 Seemeilen sind seine Hauptmerkmale.

C182 RG II MSFS20

Die C182 RG II ist ein legendäres Flugzeug, das die Geschichte der Luftfahrt nachhaltig geprägt hat. Dieses einmotorige Flugzeug erfreut sich seit langem weltweit großer Beliebtheit bei Piloten und Flugbegeisterten.



Ausgestattet mit einem Hochleistungsmotor und einem Einziehfahrwerk bietet die C182 RG II ein außergewöhnliches Flugerlebnis. Ihr aerodynamisches Design und ihre Flugstabilität machen sie zu einer zuverlässigen Wahl sowohl für Freizeitflüge als auch für Geschäftsreisen. Mit Platz für bis zu vier Passagiere bietet dieses Flugzeug Komfort und Platz und ist somit eine vielseitige Option für verschiedene Missionen.



Angetrieben von einem 235-PS-Motor erreicht sie eine Reisegeschwindigkeit von 156 Knoten und eine Reichweite von 655 Seemeilen, sodass sie vier Passagiere und Gepäck sicher transportieren kann.

C337H MSFS20

Dieses sehr beliebte und kommerziell erfolgreiche Flugzeug, auch als „Push-Pull“-Zweimotorflugzeug bekannt, ist eine Ikone der allgemeinen Luftfahrt.



Mit seiner besonderen Anordnung der Front- und Hecktriebwerke wird es häufig für Aufklärung, Überwachung, Transport, Fracht, Feuerwehr und militärische Einsätze eingesetzt.



Es wurde in einer Zeit entwickelt, in der Unfälle mit Zweimotorflugzeugen weit verbreitet waren. Daher war die Verwendung von zwei Triebwerken auf derselben Achse eine neuartige Idee, um die Sicherheit zu erhöhen.



Seine besondere Silhouette macht es zu einem der am leichtesten zu erkennenden Flugzeuge weltweit.



Zweimotorig, vier Sitze, 210 PS (jedes Triebwerk), eine Höchstgeschwindigkeit von 173 Knoten und eine maximale Reichweite von 965 Seemeilen sind seine Hauptmerkmale.

PC12 MSFS20

Bekannt als eines der vielseitigsten Flugzeuge der Welt, ist dieser legendäre Schweizer Turboprop PC12 ein wunderbares Transportmittel und genau das Richtige für exotische und abgelegene Orte, an die Sie Familie, Freunde und Geschäftspartner mitnehmen können.



Ob Sie schnell und komfortabel reisen, auf einer kurzen Landebahn an einem abgelegenen Ort landen oder große Mengen Fracht transportieren möchten – der PC12 ist für alles geeignet und das mit Bravour. Nach dem Abheben (mit einer Startstrecke von 800 Metern bei Maximalgewicht) erreicht der PC12 eine Steiggeschwindigkeit von 1.920 Fuß pro Minute. Mit Reverse Beta beträgt die Landestrecke über einem 15 Meter hohen Hindernis nur 560 Meter.



Der PC12 wurde 1994 erstmals vorgestellt und ist ein relativ junges Flugzeug, das sich in der wettbewerbsintensiven Welt der Luftfahrt etabliert hat und heute zu den beliebtesten einmotorigen Turboprop-Flugzeugen zählt. Die Entwicklung dieses Flugzeugs wurde von den bekannten Alpen inspiriert, die Stärke, Schönheit und Kraft ausstrahlen.



Einmotorig, bis zu 6–9 Passagiere (+ 1 Pilot), 1200 SHP, Reisegeschwindigkeit von 285 Knoten und eine maximale Reichweite von 1845 NM sind seine Hauptmerkmale.

PA28-181 MSFS2020

Die Archer II ist eines der beliebtesten Flugzeuge aller Zeiten und bietet die perfekte Balance zwischen Trainings- und Freizeitflugzeug.



Seine stabilen Flugeigenschaften und sein schlichtes Design machen ihn zu einem hervorragenden Trainingsflugzeug. Tiefdecker und sehr niedrige Stallgeschwindigkeit zählen zu seinen Hauptmerkmalen.



Die Archer bietet ausreichend Geschwindigkeit, um Sie mit angenehmer Steuerung und hohem Sicherheitsniveau an Ihr Ziel zu bringen.



Einkolbenmotor, vier Sitze, 180 PS, eine Höchstgeschwindigkeit von 154 Knoten und eine maximale Reichweite von 670 Seemeilen sind seine Hauptmerkmale.