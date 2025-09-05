Atelic veröffentlicht ELLX Luxemburg für MSFS 2020 und 2024

Atelic hat den Luxemburg Findel Airport (ELLX/LUX) für den MSFS 2020 und MSFS2024 veröffentlicht. Wer eine Version gekauft hat, ist über den Shop zu einem kostenlosen Update auf die andere Version berechtigt.
Bis zum 19.09.2025 gibt es im simMarket 15% Einführungsrabatt
Ihr Tor zum Herzen Europas!
Entdecken Sie die authentischste Version des Flughafens Luxemburg (IATA: LUX, ICAO: ELLX). Nur wenige Minuten von Luxemburg-Stadt entfernt ist der Flughafen Findel das wichtigste internationale Drehkreuz des Landes und einer der verkehrsreichsten Frachtknotenpunkte Europas. Seine 4.000 Meter lange Landebahn (06/24) bietet Platz für alle Flüge, von Regionalflügen bis hin zu Langstrecken-Großraumflugzeugen. Der ELLX ist der Sitz von Luxair und der globale Hauptsitz von Cargolux und damit ein wichtiger Flughafen für Passagier- und Frachtflüge.
Features:
- Die einzige Szenerie, die vollständig an die realen Flughafenänderungen im Jahr 2025 angepasst ist.
- Handgefertigter Flughafen- und Landbereich.
- Animierte Flughafenstraßenbahn mit zwei Haltestellen und funktionsfähigen Straßenbahnsignalen.
- Dutzende individueller Gebäude außerhalb des Flughafens (Hotels, Tankstellen, Bürogebäude, Lagerhallen usw.).
- Vollständig modelliertes, realistisches Terminal-Interieur.
- Hochpräzises Gelände mit realistischer Start- und Landebahnneigung.
- Detaillierte Cargolux- und Luxair-Hangars mit Innenausstattung.
- Hochwertige PBR-Texturen.
- Individuelle Bodentexturen mit realistischer Abnutzung, Gummispuren und Verwitterung.
- Präzise Rollbahn- und Landebahnbeschilderung.
- Modellierte Innenräume zweier Hangars im Bereich der allgemeinen Luftfahrt.
- Verbesserte Nachtumgebung und realistische Beleuchtung.
- Vollständiges Set an individuellen Stör- und Bodenfahrzeugen.
- Wichtige umliegende Sehenswürdigkeiten und Gebäude für authentische Anflüge.
- Detaillierter Kontrollturm mit Innenausstattung.
- Realistische Landebahn-Anflugbeleuchtung.
- Individuelle Fluggastbrücken mit realistischen Animationen.
- Individuelle Straßen.
- Individuelle Vegetation.