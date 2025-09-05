Atelic veröffentlicht ELLX Luxemburg für MSFS 2020 und 2024

Atelic hat den Luxemburg Findel Airport (ELLX/LUX) für den MSFS 2020 und MSFS2024 veröffentlicht. Wer eine Version gekauft hat, ist über den Shop zu einem kostenlosen Update auf die andere Version berechtigt.

Ihr Tor zum Herzen Europas!

Entdecken Sie die authentischste Version des Flughafens Luxemburg (IATA: LUX, ICAO: ELLX). Nur wenige Minuten von Luxemburg-Stadt entfernt ist der Flughafen Findel das wichtigste internationale Drehkreuz des Landes und einer der verkehrsreichsten Frachtknotenpunkte Europas. Seine 4.000 Meter lange Landebahn (06/24) bietet Platz für alle Flüge, von Regionalflügen bis hin zu Langstrecken-Großraumflugzeugen. Der ELLX ist der Sitz von Luxair und der globale Hauptsitz von Cargolux und damit ein wichtiger Flughafen für Passagier- und Frachtflüge.

