X-Plane 12.3.0 Beta verfügbar

Endlich ist es soweit! Laminar Research freut sich, die Beta-Version von X-Plane 12.3.0 – Das Wetter-Update – bekannt zu geben. 🌥️
✅ Wetterradar (einschließlich Airliner, X1000 und RDR2000)
✅ A330-Visualisierungs- und Systemverbesserungen (einschließlich verbessertem VNAV und ATSU)
✅ EGPWS-Unterstützung
✅ Synthetische Sicht für die X1000
✅ Verbesserter Flughafen – OMDB Dubai International Airport
✅ Historisches Wetter (bis zu 1 Jahr)
✅ WXR- und WX-APIs
✅ Verbessertes Wetter
✅ Neue Szenerie-Assets
✅ Verbesserungen der ExVis-Netzwerksynchronisierung
✅ Triebwerkszustand
✅ Physikbasierte Kameraanpassung
✅ Spezielle Avionik-Bildschirme
Und vieles mehr. Von Piloten, für alle!
