X-Plane 12.3.0 Beta verfügbar

X-Plane by Laminar Research schreibt auf Discord:

Endlich ist es soweit! Laminar Research freut sich, die Beta-Version von X-Plane 12.3.0 – Das Wetter-Update – bekannt zu geben. 🌥️

✅ Wetterradar (einschließlich Airliner, X1000 und RDR2000)

✅ A330-Visualisierungs- und Systemverbesserungen (einschließlich verbessertem VNAV und ATSU)

✅ EGPWS-Unterstützung

✅ Synthetische Sicht für die X1000

✅ Verbesserter Flughafen – OMDB Dubai International Airport

✅ Historisches Wetter (bis zu 1 Jahr)

✅ WXR- und WX-APIs

✅ Verbessertes Wetter

✅ Neue Szenerie-Assets

✅ Verbesserungen der ExVis-Netzwerksynchronisierung

✅ Triebwerkszustand

✅ Physikbasierte Kameraanpassung

✅ Spezielle Avionik-Bildschirme

Und vieles mehr. Von Piloten, für alle!

Weitere Informationen gibt es im Release Blog