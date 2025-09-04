TFDi Design MD-11 XS, Grafik, MSFS24, Xbox Fortschritt

TFDi Design hat jede Menge Neuigkeiten zu verkünden:.
Hallo Leute,
Anfang Juli haben wir der Community mitgeteilt, dass wir das erweiterte Simulationspaket, ein umfangreiches Grafik-Update sowie den Flugsimulator 2024 und Xbox-Support innerhalb von 60 Tagen veröffentlichen werden. Gleich zu Beginn: Wir sind etwas im Rückstand (was uns bewusst ist, dass es niemanden überraschen wird).
Nachdem das geklärt ist, werfen wir einen Blick auf die Vorschauen, die kommenden Entwicklungen, unsere bisherigen Arbeiten und die Gründe für die Verschiebung des Zeitplans.
Die Bilder sind größer als die Vorschauen hier – öffnen Sie sie in einem neuen Tab für eine bessere Ansicht.
Das Außenmodell
Beginnen wir mit einigen Vorschauen auf Grafik-Updates (diese Bilder befinden sich technisch noch in der Entwicklung und enthalten einige fehlende bzw. ausstehende Details und Änderungen):
Ozzy und Cameron haben hart an einer kompletten Überarbeitung des Flugzeugäußeren gearbeitet. Es wurde von Grund auf neu modelliert und texturiert, um den heutigen Standards und Erwartungen zu entsprechen – und diese hoffentlich zu übertreffen. Das bedeutet, Animationen wurden korrigiert, fehlende Teile hinzugefügt, fehlende Details verbessert und das Gesamtgefühl des Flugzeugs verbessert.
Zu diesen Details gehören beispielsweise Bodenserviceanschlüsse mit vollständig lesbaren Beschriftungen, die Bewegung der inneren mechanischen Komponenten der Klappen und Vorflügel, die man nun physikalisch präzise erkennen kann, und natürlich Schmutz, Nieten und feine Texturdetails, die vorher einfach fehlten.
PW-Triebwerke
Zusammen mit den Grafik- und Code-Updates gibt es auch die PW-Triebwerke! Wir haben die Drosselklappensteuerung und die Triebwerkssimulation überarbeitet, um ein besseres Verhalten zu gewährleisten, und sind mit den Ergebnissen zufrieden. Sie werden zusammen mit dem Grafik-Update ebenfalls veröffentlicht.
Die Kabine
Aaron hat derweil die Kabine umgebaut.
Die Kabine wurde fast vollständig umgestaltet und mit neuen Texturen versehen und verfügt nun über zusätzliche Funktionen (einige der feineren Details halten wir als Überraschung geheim). Kleine Immersionselemente wie Glas-/Regeneffekte an den Fenstern wurden ebenfalls hinzugefügt.
Das Cockpit
Wir sind zwar insgesamt sehr zufrieden mit dem Cockpit, müssen aber noch einige Fehler und fehlende Elemente beheben. Der manuelle Fahrwerksgriff und die Sauerstofftestknöpfe werden hinzugefügt, und wir werden einige Immersionselemente
- wie zu öffnende Cockpitfenster hinzufügen.
- Erweiterte Simulation
- Auch das Code-Team war fleißig – das Paket „Erweiterte Simulation“ ist fast fertig. Wir heben uns eine ausführliche Beschreibung der Funktionen für ein separates, fokussierteres Update auf, möchten aber dennoch kurz vorstellen, was euch erwartet:
- Über 160 Fehlerszenarien sind bereits implementiert, weitere sind in Arbeit.
- Es gibt einen Wartungs-, Inspektions- und Reparaturprozess, der die Immersion über die sofortige und automatische Meldung von Fehlern hinaus erweitert (dies ist jedoch weiterhin möglich, wenn ihr Schnelligkeit der sofortigen Immersion vorzieht).
- Es gibt eine Routine-Wartungsoption (z. B. Motoröl, Feuerlöschflaschen usw.), für die kein Flugzeug-Overall erforderlich ist (diese Option gibt es aber auch).
- Jedes Flugzeug verfügt über eine einzigartige und vielfältige Wartungshistorie mit einem lokalen Protokoll, das bei jeder Interaktion der Wartungsabteilung mit dem Flugzeug erstellt wird.
- Es gibt Einstellungen zur Steuerung der Wahrscheinlichkeit und Art der auftretenden Fehler, um das Eintauchen zu erleichtern und gleichzeitig die Einhaltung der Online-Fluganforderungen von IVAO oder VATSIM zu gewährleisten.
Systemverbesserungen
Wir werden bald weitere Funktionen vorstellen und viele der Systemverbesserungen behandeln. Hier sind jedoch schon einmal ein paar Highlights:
- Überarbeitetes PROF-Verhalten (konsistente, sanfte Sinkflüge)
- Überarbeitetes Steigverhalten (mehrere S/C- und T/C-Punkte, bessere Positionierung und Handhabung)
- ATO-Wegpunkte
- Benutzerdefinierte Öl-, Vibrations- und EGT-Simulation (für P3D und MSFS)
- Diverse Detailverbesserungen der Anzeige
- Und natürlich eine ganze Reihe von Fehlerbehebungen und mehr
Flugsimulator 2024 und Xbox-Support
Nun die Antwort, auf die ihr sicher alle wartet: Was passiert mit dem FS24 und dem Xbox-Support? Das Art-Update und das erweiterte Simulationspaket für den MSFS sind nahezu fertig (>90 %) und könnten schon bald für Kunden nutzbar sein.
Wir portieren die MSFS-Edition jedoch nicht einfach in den FS24. Sobald Fehlerbehebungen und Funktionen abgeschlossen sind, werden wir das Modell aufteilen, Texturen in das neue Streaming-Format konvertieren und die nativen FS24-Funktionen testen, um sicherzustellen, dass sich das Flugzeug im neuen Simulator wohlfühlt. Aufgrund der Xbox-Releases gehen wir davon aus, dass die Veröffentlichungen für MSFS Xbox, FS24 PC und FS24 Xbox gleichzeitig erfolgen, sobald das Produkt vollständig fertiggestellt und getestet ist.
Obwohl die 60 Tage vergangen sind, sind wir nicht weit dahinter. Einige FS24-spezifische Aufgaben können den Zeitplan noch beeinflussen, daher können wir uns noch nicht auf einen festen Termin festlegen. Wir rechnen mit nur wenigen Wochen, und obwohl uns bewusst ist, dass dies für viele nicht gerade beruhigend sein wird, arbeiten wir hart daran, unsere internen Schätzungen zu übertreffen.
Abschluss
Zum Abschluss möchten wir uns bei allen für ihre Geduld und Unterstützung bedanken. Auch wenn wir uns über etwas mehr Wartezeit nicht freuen, sind wir alle fest davon überzeugt, dass sich das Warten lohnen wird. Unser QA-Team hat uns hervorragendes Feedback zum neuen Modell und zur erweiterten Simulation gegeben, und wir freuen uns darauf, bald das perfekt ausgereifte, hochpräzise MD-11-Erlebnis zu liefern, das wir ursprünglich entwickeln wollten.