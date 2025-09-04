PMDG Neuigkeiten zur 777… Neuigkeiten zur 737…

Robert Randazzo hat im PMDG Forum Neuigkeiten zur 777… Neuigkeiten zur 737… verkündet:
Kapitäne,
PMDG 777-Updates über das Operations Center:
Vor wenigen Augenblicken haben wir das erste einer Reihe von Updates für die 777 veröffentlicht, die sich hauptsächlich auf die Stabilisierung der durch MSFS SU3 verursachten LOD-Änderungen/Fehler konzentrieren.
Wir hatten die verschiedenen Änderungen am LOD-System in MSFS während der Tests von SU3 beobachtet und festgestellt, dass sie fast immer fehlerhaft waren. Daher haben wir uns entschieden, bis zur Fertigstellung von SU3 zu warten, um den aktuellen Stand genau beurteilen und das Flugzeug entsprechend anpassen zu können. Diese Änderungen durchlaufen derzeit die Testphase, und wir hoffen, sie Ihnen bis zum Wochenende zur Verfügung stellen zu können, beginnend mit diesen heutigen Updates.
WICHTIGER HINWEIS: Die Build-Nummern weichen leicht voneinander ab, da wir keine 777 aktualisieren, die nicht aktualisiert werden müssen. Obwohl wir traditionell versucht haben, die Build-Nummern für die gesamte 777-Flotte gleich zu halten, ist in den nächsten Update-Zyklen mit Abweichungen zu rechnen. Welcher Build aktuell ist, können Sie jederzeit im Operations Center überprüfen.
PMDG 777-Updates über den MS Marketplace:
Nutzer von MSFS 2020 haben vor einigen Wochen Updates für die 777 erhalten, und nächste Woche wird ein weiteres Set auf den Marketplace hochgeladen. Wir wissen nicht, wie schnell das erledigt sein wird – ich rechne aber mit etwa einer Woche.
Nutzer von MSFS 2024: Wir haben ein Update für die 777-Flotte für 2024 zurückgehalten, da wir Texturfehler beheben mussten, die während der Marketplace-Verschlüsselung auftreten. Wir kennen die Ursache dieser Beschädigung nicht und geben weiterhin Daten an Microsoft weiter, in der Hoffnung, dass sie das Problem beheben können, da es während des Verteilungsprozesses auftritt und erst im Produkt sichtbar wird, wenn es bei den Nutzern eintrifft. Die gute Nachricht ist, dass es einfach behoben werden kann, indem man auf dem Tablet die Reparaturtaste für die Reifen drückt.
Ja … wir verstehen es auch nicht …
Wir werden die Updates für 2024 auf jeden Fall für Sie markieren und hoffen, sie am Montag oder Dienstag veröffentlichen zu können. Auf diesen Update-Zyklus folgt unmittelbar ein weiterer mit zahlreichen LOD-Fixes für 2024.
PMDG 777-200LR im Marketplace:
Dieses Produkt wurde zurückgehalten, während wir versuchten, auf das oben genannte Beschädigungsproblem aufmerksam zu machen. Wir werden das Produkt vor dem kommenden Wochenende in den MSMP-Bereich einführen.
PMDG 777 Sound-Updates:
Dieser Prozess hat deutlich länger gedauert als ursprünglich geplant, aber wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Wochen kurz vor der Veröffentlichung der neuen Soundumgebung für die 777-300ER, 777-200LR und 777F stehen. Wir haben zahlreiche neue Soundfunktionen und -ebenen hinzugefügt, und es war eine detailreiche Aufgabe, sie alle so auszubalancieren, dass sie für unsere 777-Piloten perfekt klingen. Dies sind mit Abstand die besten Sounds, die wir bisher produziert und in ein Produkt integriert haben – und die Verbesserung des immersiven Flugerlebnisses ist enorm. Wir haben den Charakter und die Dynamik der Triebwerke perfekt eingefangen und eine Reihe neuer Sounds aus dem Cockpit und der Kabine hinzugefügt, die Ihnen bestimmt gefallen werden.
PMDG 737NG Native-Konvertierungs-Update für 2024:
Wir haben die PMDG 737-800 durch die native Produktkonvertierung für Microsoft Flight Simulator fast fertiggestellt. Wir planen, dieses Produkt am Donnerstagabend unserem Testteam zu übergeben und erwarten ein recht schnelles, aber ausgiebiges Testprogramm der nativen 2024-Konvertierung. Dieser Umbau enthält eine Reihe neuer und verbesserter Funktionen (endlich lassen sich die Cockpitfenster und -türen öffnen!) sowie einige weitere Extras, die wir in den kommenden Vorschausitzungen detailliert vorstellen werden. Die erste Version wird das 800 sein, da dies das mit Abstand beliebteste Modell ist. Die übrigen Modelle werden sich schnell an diese Version anpassen, da die Konvertierungsarbeiten dafür bereits in vollem Gange sind.
Das sind alle Neuigkeiten, die ich heute für Sie habe. Andere Projekte schreiten noch voran, aber ich habe dazu zum jetzigen Zeitpunkt keine Neuigkeiten, die ich Ihnen mitteilen möchte. Wenn Ihr Lieblingsprojekt oben nicht erwähnt ist, bedeutet das einfach, dass ich es nicht erwähnt habe – nicht mehr und nicht weniger.
Ich entschuldige mich für die letzten vier Wochen ohne Update … Wir waren seit der Veröffentlichung von SU3 extrem beschäftigt, und ich muss wohl aufhören, im Büro an den Türklinken zu lecken, weil ich mir den Virus eingefangen habe, der derzeit in den USA kursiert. Ich hatte eine Zeit lang keine Stimme und musste dann wochenlang husten, sodass ein Video-Update nicht in Frage kam. Ich erholte mich gerade rechtzeitig, um zum Wiederholungstraining nach Dallas zu fahren – was dieses Jahr nicht annähernd so viel Spaß machte wie sonst. Die FAA hat die Art und Weise, wie wir unsere Qualifikationen requalifizieren, geändert, und das Ergebnis ist, dass der Sim-Check vorhersehbar, routinemäßig und durch und durch langweilig ist. Das ist enttäuschend, denn ich lerne lieber im Training, als nur einstudierte Tanzschritte zu wiederholen … aber was die FAA will, bekommt sie auch.
EINS zwei drei, ZWEI zwei drei, DREI zwei drei, Wirbel …
Robert S. Randazzo
PMDG Simulations