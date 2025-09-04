Facebook-f Youtube Instagram Discord

100000 MSFS Discord Mitglieder Gewinnspiel

Noch bis Freitag Mittag besteht die Gelegenheit an einer Verlosung zur Feier des Erreichens von 100000 Mitgliedern des Microsoft Flight Simulator Discord Kanals teilzunehmen.

Microsoft schreibt auf Discord:

Wir veranstalten ein Gewinnspiel, um das Erreichen von 100.000 Mitgliedern auf dem Microsoft Flight Simulator Discord-Server zu feiern!

Fünf glückliche Gewinner erhalten ein MSFS Marketplace-Produkt ihrer Wahl für Microsoft Flight Simulator 2024 oder Microsoft Flight Simulator (2020). Viel Glück!

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen

Das könnte dich auch interessieren

0
Würden uns über deine Meinung freuen!x