FSPassengers wird Freeware

Nach 20 Jahren hat Daniel Polli beschlossen, den Verkauf von FSPassengers, das für FS2004, FSX und Prepar3d verfügbar war, einzustellen.

Was ist passiert?

Die Zeit vergeht einfach. 😉 Es ist fast unmöglich, FsPassengers für moderne Flugsimulatoren nachzubilden (zu viele Einschränkungen). Ich habe neue Projekte und kann eine teure Website und ein Forum mit nur wenigen Beiträgen pro Jahr nicht mehr pflegen.

Ich möchte mich bei allen Kunden und Community-Mitgliedern für ihre großartige Unterstützung über die Jahre bedanken. Besonderer Dank geht an JoeFlyer, einen C208-Piloten, der das Forum in den letzten Jahren betreut hat. Ihr wart unglaublich!

Gute Flüge und bleibt gesund!

Dan

Was jetzt?

FsPassengers ist jetzt Freeware. Ihr könnt es herunterladen, ausprobieren und einen kostenlosen Freischaltcode erhalten (siehe oberes Menü). Wenn ihr das alte Forum lesen und die Payload herunterladen möchtet, besucht FsPassengers.com auf der Wayback Machine.

Falls der Link nicht funktioniert, sucht auf web.archive.org nach „FsPassengers.com“. Bitte beachten Sie, dass „Freeware“ nicht bedeutet, dass Sie die Software überall hochladen, weiterverkaufen oder ähnliches dürfen. Die Software unterliegt weiterhin dem Urheberrecht und sollte auf dieser Website verbleiben.