Stimme aus der Community: BeyondATC im großen Test

Ein Gastbeitrag von Louis; übersetzt, editiert und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung.

BeyondATC oder kurz BATC ist eine externe ATC-Anwendung für den Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024. Es handelt sich um einen fortschrittlichen Algorithmus mit KI-Sprachgenerierung, wodurch es ein sehr guter Konkurrent zu SayintentionsAI ist.

BATC ist ein Einmalkauf zum Preis von $29,99 oder $59,99 für die Supporter-Edition. Die Supporter-Variante enthält außer experimentellen Features, die man ausprobieren kannst (sozusagen wie ein Beta-Tester), aber nichts Zusätzliches. Die Preisgestaltung kann man hier einsehen: https://www.beyondatc.net/pricing

Wozu dient BeyondATC?

Wenn du dich einfach entspannen willst und auf echten ATC-Netzwerken wie Vatsim oder IVAO keinen Stress haben möchtest, ist BATC die perfekte Option. Wenn du einen Fehler machst, ist das in Ordnung, denn du weißt, dass du nicht hart bestraft wirst — nun ja… aber manchmal weist die ATC dich schon zurecht, wenn du Anfragen zu früh stellst.

Es ist außerdem ein wirklich gutes Lernwerkzeug. Wenn du jung bist oder neu im ATC-Teil der Luftfahrt, wirst du in diesem Programm eine perfekte Übungsplattform finden. Ich habe BeyondATC genutzt, um für Vatsim zu üben, und es funktionierte einwandfrei für einfache IFR-Flüge von A nach B.

(Eine weitere kostenlose Alternative zum Üben während des Reiseflugs ist IFR Simulator für Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maihoff.ifrflightsimulator)

Verkehrsdichte

Die Verkehrsdichte lässt sich in der externen App anpassen. Eine Einstellung von 5 für alle Parameter erzeugt ein insgesamt dichtes und beschäftigtes Erlebnis. Im Durchschnitt sind etwa 100 Flugzeuge gleichzeitig injiziert. Bei der maximalen Einstellung 10 können zwischen 200 und 400 Flugzeuge auftreten. Jedoch hat die ATC bei mehr als etwa 100 gleichzeitig injizierten Flugzeugen kaum noch Zeit zu sprechen, und der Anwender hat keine Chance, Anfragen zu stellen, bevor die App bereits eine weitere Sprechsequenz von einem anderen Piloten generiert. Es wäre sinnvoll, wenn das BATC-Team die Sprechgeschwindigkeit des Controllers erhöhen würde, da dies die Bedienung insgesamt erleichtern könnte.

Trotz erhöhtem Verkehr kommt es selten zu Warteschlangen oder Platzrunden. Es bleibt unklar, ob das an zu wenigen injizierten Flugzeugen liegt oder daran, dass Abläufe insgesamt zu schnell sind. Der Verkehr tendiert dazu, kontinuierlich von A nach B zu fließen. Befindet sich ein Flugzeug vor dem eigenen beim Start, liegt dieses oft bereits weit voraus. Im Anflug sind andere Flugzeuge in der Umgebung selten zu sehen; häufiger treten abfliegende Maschinen in Erscheinung. Da die Dichte auch von der Uhrzeit abhängt, werden Flüge häufig zur gleichen Zeit wie im realen Betrieb durchgeführt. Beispielsweise ergab ein Flug von NRT nach DFW, trotz großer realer Auslastung, nur wenige Maschinen im Endanflug; keine davon auf derselben Landebahn und die meisten deutlich vor der eigenen Position. Am Boden wirkt ein Flughafen dadurch oft leer, weil nicht genügend Flugzeuge rollen — sie sind entweder bereits gestartet oder stehen noch, obwohl die geplante Abflugzeit überschritten ist.

Verkehrsverhalten

Der Eindruck besteht, dass sich der Bodenverkehr zu schnell bewegt, oft in Größenordnungen von 20 bis 30 Knoten. Das mag in geraden Abschnitten zulässig sein, ist jedoch für Piloten ungewohnt. Die durchschnittliche Rollgeschwindigkeit liegt eher bei rund 7 Knoten unter Berücksichtigung von Kurven und Beschränkungen des jeweiligen Flugzeugtyps. Beispielsweise darf eine Boeing 777-300ER in Nähe ihres MTOW nicht schneller als 15 Knoten rollen.

Der Pushback funktioniert insgesamt gut; an verschiedenen Stellen wäre Feintuning wünschenswert, aber das Gesamtbild ist stimmig. Die Landungen sind ebenfalls akzeptabel, zumindest sind Flugzeuge vorhanden und die Positionen nicht leer.

Verkehrsqualität

Die Verkehrsqualität hängt von externen Bibliotheken ab. In der Praxis werden oftmals FS Traffic, FSLTL und IVAO zusammen mit einer individuell angepassten VMR-Datei verwendet. Prioritäten der einzelnen Bibliotheken lassen sich anpassen, was praktisch ist.

Bei manchen Setups fehlen Frachtflugzeuge. Beim Laden am Beispiel KMEM kann festgestellt werden, dass an den Frachtständen nichts positioniert ist. Mögliche Ursachen sind, dass Verkehrsbibliotheken typischerweise keine Frachtmaschinen enthalten, oder eine fehlerhafte VMR-Datei.

Verkehrs-Framerate

30 FPS ist die Grundeinstellung; 60 FPS werden empfohlen, da der Verkehr so am besten dargestellt wird. Bei 15 FPS treten starke Ruckler auf, während 120 FPS eine sehr flüssige Darstellung ermöglichen. Eine Empfehlung liegt bei 45–60 FPS, da diese Bereiche die Performance nicht übermäßig belasten. Jeder Anwender kann leicht selbst testen, welche Einstellung bevorzugt wird.

Wirbelschleppen

Jedes Flugzeug ist einer Wirbelschleppenkategorie zugeordnet. Der Airbus A380 beispielsweise entspricht Code F. Dieses Kennzeichen beeinflusst auch Spannweite und Gatezuweisung. Hinweise zur passenden Parkplatzwahl sind hier verfügbar: https://ifatc.org/airports

Die Wartezeiten wegen Wirbelschleppen sind bei BeyondATC eher (zu) kurz. Bei Jets wie der Boeing 737-800 ist unter Umständen schon nach etwa 30 Sekunden hinter einer startenden Boeing 747-8 ein Abheben möglich. Vermutlich wurde dies bewusst implementiert, um eine Überlastung des ATC-Kerns zu vermeiden und einen flüssigen Flughafenbetrieb zu gewährleisten.

ATC-Logik

Die zugrundeliegende Logik ist für einen Algorithmus beeindruckend. In einem Beispielfall auf dem Anflug nach Dallas Fort Worth (KDFW) wurde der Gleitpfad verpasst, da nicht rechtzeitig Anweisungen erfolgten und eine starke Sinkrate (mehr als −1500 fpm) auftrat. Der Controller erkannte die Situation jedoch und gab Anweisungen für einen zweiten Anflug, was positiv auffiel.

Holding-Patterns wurden bisher nicht beobachtet; es ist unklar, ob sie implementiert sind. Falls nicht, wäre dies eine wertvolle Ergänzung — allerdings wäre zuvor mehr Verkehr erforderlich, da der ATC gegenwärtig bereits bei rund 100 Flugzeugen insgesamt an Leistungsgrenzen gelangt.

Andere Flugzeuge folgen den Controlleranweisungen in der Regel gut und versuchen, bei dichtem Anflug ausreichend Abstand zu halten.

Routenänderungen

Die ATC passt Routen an, wenn Konflikte mit anderem Verkehr entstehen. Ein Erlebnis über Grönland zeigte eine solche Routenänderung; ähnliche Anpassungen wurden auch beim KI-Verkehr beobachtet. Dieses Feature ist selten, erhöht jedoch das Gefühl, überwacht und betreut zu werden.

Umleitung bei schlechtem Wetter

Bisher wurden keine schweren Stürme erlebt; es wird allerdings angenommen, dass ATC in der aktuellen Form keine automatische Umleitung vornimmt, da primär das Wetter von Flughäfen geladen wird und keine komplette Wetterinjektion vorgesehen ist. Diese wäre aber eine lohnende Erweiterung für die Zukunft.

Airport-Diversion

Bisher liegt kein Erfahrungswert für funktionierende Umleitungen vor. Da die App über SimBrief lediglich Abflug- und Ankunftsdaten lädt, ist davon auszugehen, dass weitreichende Umleitungslogiken nicht in vollem Umfang abgedeckt werden. Frequenzwechsel sind möglich, aber eine komplette airportbezogene Umleitung durch ATC scheint derzeit nicht zuverlässig gegeben zu sein.

LLM-Unterstützung

Sprachliche Interaktion mit der ATC ist möglich, jedoch ist die LLM-Funktionalität derzeit recht grundlegend. Häufige Antworten sind einfache Rückmeldungen wie „I don’t understand“.

Ein voller Test dazu bei simFlight.de https://www.simflight.de/2025/02/04/beyondatcs-llm-kurz-review/

Unicom

Es ist unklar, ob Unicom vollständig implementiert ist. In großen, dünn besiedelten Regionen wie Teilen Venezuelas oder Brasiliens herrschen häufig Class-G-Bedingungen, bei denen Unicom die Kommunikation regelt und Piloten gegenseitige Sichtung und Abstand einhalten müssen. Für BeyondATC wäre eine funktionierende Unicom-Implementierung eine nützliche Ergänzung, um Abstände und Verfahren in solchen Regionen zu managen.

Militäroperationen

Die Integration militärischer Flugzeuge wäre eine wünschenswerte Erweiterung. Militärischer Verkehr ist ein bedeutender Bestandteil des MSFS; zusätzliche ATC-Funktionen, insbesondere Unterstützung für TACAN und GLONASS, wären von Vorteil.

VFR-Ops und Notfallverfahren

Derzeit beides noch nicht implementiert; geplant für ein zukünftiges Update.

SimBrief-Unterstützung

SimBrief ist erforderlich. Es handelt sich um einen kostenlosen Flugplaner, der zu Navigraph gehört; ein Navigraph-Charts-Abo ist jedoch nicht erforderlich, um SimBrief zu verwenden. SimBrief berechnet Wegpunkte und Flughäfen und stellt eine zentrale Eingabe für die Anwendung dar.

SimBrief: https://www.simbrief.com/home/

Navigraph Charts: https://navigraph.com/products/charts

Durchstartverfahren (Go Around)

Durchstartverfahren funktionieren recht zuverlässig, vorausgesetzt, das Flugzeugverhalten ist bekannt und korrekt umgesetzt. Bei einem kürzlichen Durchstartmanöver in London City waren Reaktionszeiten des Piloten langsam, doch die ATC lieferte schnell Anweisungen.

Verfehlte Anflüge (Missed Approaches) werden anhand der Höhe beurteilt. Wird an einem definierten Punkt nicht die geforderte Höhe erreicht, gibt ATC Anweisungen zur Kursänderung, das vermittelt eine zusätzliche Absicherung. Es empfiehlt sich, etwa 60 Minuten Reservetreibstoff einzuplanen, da SimBrief oft nur Treibstoff für eine planmäßige Landung berechnet und kaum Puffer für einen Durchstart lässt.

Spracherkennung

Die Spracherkennung funktioniert gut, kann jedoch durch Akzente beeinflusst werden. In VR-Setups, in denen das Wechseln zwischen Tabs schwierig ist, ist Spracherkennung besonders nützlich. Verzögerungen entstehen gelegentlich, weil Stimmen analysiert und Antworten generiert werden, was einige Sekunden in Anspruch nehmen kann. Auf stark frequentierten Flughäfen kann CPDLC bevorzugt werden.

Automatischer Frequenzwechsel

Ein sehr nützliches Feature für Anwender, die Frequenzwechsel vermeiden möchten. Manche Flugzeuge (z. B. moderne Airbus A320/A350) bieten komfortable Taste-/Button-Systeme; ältere Boeings und andere Modelle arbeiten mit Drehknöpfen, die das Wechseln zeitaufwändiger gestalten. Auto-Change reduziert Stress und funktioniert zuverlässig in den getesteten Flugzeugtypen.

CPDLC und ACARS

Ein beliebtes Feature beim Fliegen in Netzwerken. Aktuell wird CPDLC hauptsächlich von der Fenix A320-Familie unterstützt. Weitere Flugzeughersteller wie Inibuilds (A350) und iFly (737MAX) arbeiten an Unterstützung. Es ist anzunehmen, dass auch andere Entwickler (z.B. Inibuilds für A300, PMDG, TFDi) daran tüfteln.

Derzeit funktioniert primär die Pre-Departure-Clearance; ein guter Anfang für den Einsatz an stark frequentierten Hubs, da damit Zeit und Stress gespart werden können.

Automated Step Climbs

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung funktionieren automatisierte StepClimbs nicht. Höhennachforderungen lassen sich manuell stellen.

Retro-Verkehr

Ein wünschenswertes Feature wäre Retro-Verkehr, das jedoch auf der Erstellung entsprechender Retro-Traffic-Bibliotheken basiert. Retro-Routen und -Lackierungen würden das Erlebnis bereichern; eine Kooperation mit Initiativen wie Flight SIM Dispatch könnte historische Routendaten nutzbar machen und weltweite Verkehrsprofile für verschiedene Dekaden erstellen. Flüge aus der Ära 2010 wären beispielsweise interessant, da Flughäfen sich seitdem nicht stark verändert haben.

Retro-Versionen von Flughäfen sind mittelfristig weniger wahrscheinlich, könnten aber zukünftig realisierbar sein. BeyondATC wäre dafür technisch gut aufgestellt, da ein Airport-Map-Generator integriert ist, der die Flughafenkarte bei jedem Laden eines Fluges über SimBrief neu erstellt.

Systemanforderungen

Für dieses Addon wird eine GPU mit mindestens 12 GB VRAM empfohlen. Bei maximalen Verkehrseinstellungen sind gar 24 GB VRAM ratsam, da große Mengen visueller Daten gestreamt werden.

Für die CPU empfiehlt sich mindestens ein moderner Ryzen 7 oder Intel i7.

Mindestens 32 GB RAM werden empfohlen, da die App etwa 4 GB für den Algorithmus verwendet und zusätzlich mehr Speicher bei erhöhtem Verkehr beansprucht wird.

Fazit

Insgesamt ein beeindruckendes Addon. Trotz kleinerer Fehler, die durch Updates verbessert werden könnten, stellt es eine erhebliche Bereicherung dar. Über lange Zeit fühlt sich es aber bei ausschließlicher BATC-Nutzung alles etwas einsam an, weshalb Netzwerke wie Vatsim weiterhin eine Option bleiben. Vatsim bietet jedoch nicht dieselbe Verkehrsdichte oder Immersion wie BeyondATC. Zudem wird kritisiert, dass Vatsim oder IVAO oft von wenig erfahrenen Teilnehmern frequentiert wird, dies kann bei BATC ja so erstmal nicht passieren.

Louis

System Specs

Ryzen 9 7950X3D

Gigabyte AERO Nvidia RTX 4070Ti 12GB OC

Corsair Dominator Titanium 64GB 8800MHz CL32 (2×32GB)

Samsung Evo Plus 1TB (Hauptlaufwerk)

Samsung 990 Pro 4TB (Flight SIM Laufwerk)

Seagate 2TB HDD (acht Stück)

NZXT N7 B650E

Corsair H150 Elite

NZXT H9 Flow