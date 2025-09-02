FSS Boeing B727 Update 1.1.2 und Super 27 fast startklar

FSS hat Ende letzter Woche ein Update für die B727 Passenger und B727 Freight Versionen veröffentlicht, das über Aerosoft One heruntergeladen werden kann.

Ausserdem wird die bevorstehende Veröffentlichung der Super 27, einer B727 mit leistungsstärkeren Triebwerken und einem Cockpit mit einer Reihe von nachgerüsteten digitalen Instrumenten, angekündigt:

Hallo Kapitäne,

Die Super 27 ist fast startklar, doch vorher möchten wir allen unseren Bestandskunden noch ein Update für die „normale“ 727-Passagier- und Frachterversion geben.

Das Änderungsprotokoll ist nicht sehr lang, was zeigt, dass das Add-on jetzt in Topform ist. Natürlich gibt es immer noch Verbesserungspotenzial, und auch dafür haben wir Pläne – aber im Moment konzentrieren wir uns vor allem auf die Super 27.

Das Highlight dieses Updates ist die verbesserte Wegpunktsequenzierung im GNS-XLS, die nun unerwünschte Routenabweichungen verhindern sollte.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Änderungsprotokoll v1.1.2

Fehlerbehebungen:

1503 – Logik der Notausgangsbeleuchtung überarbeitet

1169 – Triebwerksleitbleche überarbeitet

1496 – Logik für den Anschluss des ersten Generators an den AC-Bus aktualisiert

1112 – Logik der Kraftstoffablassventile überarbeitet

1541 – Kleines Klappenartefakt entfernt

1548 – Animation der Triebwerksanzeigenadeln geglättet

1547 – Falscher N1-Wert für Triebwerk 2 korrigiert

1556 – Falscher EGT-Wert korrigiert

1546 – ​​Animation der abgeschnittenen Klappen überarbeitet

1542 – Aktualisierung der Schwerlast-Lackierung

1520 – Stabilität des ILS-Anflugs überarbeitet

1559 – Logik für den Neustart des Triebwerks während des Flugs überarbeitet

1557 – Fehler beim AP/FD-Ankündigungsgerät im Testmodus behoben

1553 – Gespiegelte Flügelspitzentextur korrigiert

1555 – VOR/ ADF-Anzeige (FS2024)

1543 – Lichtartefakte entfernt

1589 – Logik des Lichtschalters am Sockel überarbeitet

1549 – Status der Toilettenverriegelung geändert

1479 – Logik des Batteriezustands überarbeitet (FS2024)

Verbesserungen:

1514 – Bugradsteuerungslogik verbessert

1558 – Entlüftungslogik für Triebwerksstartlogik verbessert

0887 – Flugschreiberfunktion verbessert

1554 – National Airlines-Lackierung für 727-200 hinzugefügt

GNS-XLS-Wegpunktkonsistenz überarbeitet

Funktionen:

Winglet als Option zur Zwischenablage hinzugefügt

Statusspeicherung pro Lackierung jetzt implementiert

Natürlich konnten wir euch ein paar Teaserbilder des Super 27 Frachters nicht vorenthalten …