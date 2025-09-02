FSS Boeing B727 Update 1.1.2 und Super 27 fast startklar

FSS hat Ende letzter Woche ein Update für die B727 Passenger und B727 Freight Versionen veröffentlicht, das über Aerosoft One heruntergeladen werden kann.
Ausserdem wird die bevorstehende Veröffentlichung der Super 27, einer B727 mit leistungsstärkeren Triebwerken und einem Cockpit mit einer Reihe von nachgerüsteten digitalen Instrumenten, angekündigt:
Hallo Kapitäne,
Die Super 27 ist fast startklar, doch vorher möchten wir allen unseren Bestandskunden noch ein Update für die „normale“ 727-Passagier- und Frachterversion geben.
Das Änderungsprotokoll ist nicht sehr lang, was zeigt, dass das Add-on jetzt in Topform ist. Natürlich gibt es immer noch Verbesserungspotenzial, und auch dafür haben wir Pläne – aber im Moment konzentrieren wir uns vor allem auf die Super 27.
Das Highlight dieses Updates ist die verbesserte Wegpunktsequenzierung im GNS-XLS, die nun unerwünschte Routenabweichungen verhindern sollte.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Änderungsprotokoll v1.1.2
Fehlerbehebungen:
1503 – Logik der Notausgangsbeleuchtung überarbeitet
1169 – Triebwerksleitbleche überarbeitet
1496 – Logik für den Anschluss des ersten Generators an den AC-Bus aktualisiert
1112 – Logik der Kraftstoffablassventile überarbeitet
1541 – Kleines Klappenartefakt entfernt
1548 – Animation der Triebwerksanzeigenadeln geglättet
1547 – Falscher N1-Wert für Triebwerk 2 korrigiert
1556 – Falscher EGT-Wert korrigiert
1546 – Animation der abgeschnittenen Klappen überarbeitet
1542 – Aktualisierung der Schwerlast-Lackierung
1520 – Stabilität des ILS-Anflugs überarbeitet
1559 – Logik für den Neustart des Triebwerks während des Flugs überarbeitet
1557 – Fehler beim AP/FD-Ankündigungsgerät im Testmodus behoben
1553 – Gespiegelte Flügelspitzentextur korrigiert
1555 – VOR/ ADF-Anzeige (FS2024)
1543 – Lichtartefakte entfernt
1589 – Logik des Lichtschalters am Sockel überarbeitet
1549 – Status der Toilettenverriegelung geändert
1479 – Logik des Batteriezustands überarbeitet (FS2024)
Verbesserungen:
1514 – Bugradsteuerungslogik verbessert
1558 – Entlüftungslogik für Triebwerksstartlogik verbessert
0887 – Flugschreiberfunktion verbessert
1554 – National Airlines-Lackierung für 727-200 hinzugefügt
GNS-XLS-Wegpunktkonsistenz überarbeitet
Funktionen:
Winglet als Option zur Zwischenablage hinzugefügt
Statusspeicherung pro Lackierung jetzt implementiert
Natürlich konnten wir euch ein paar Teaserbilder des Super 27 Frachters nicht vorenthalten …