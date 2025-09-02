Fenix BFU Patch 2

Aus dem Fenix Blog von Heute:
Guten Tag allerseits!
Das heutige Update bringt iterative Verbesserungen in Bereichen, die wir bereits in BFU angesprochen haben, wie z. B. einige Arbeiten am Fly-by-Wire-Roll, aber auch einige größere, umfassendere Arbeiten, die wir euch präsentieren, wie die Überarbeitung unseres Autoschubs. Lest euch unbedingt den Abschnitt zum Autoschub durch, bevor ihr Fehlerberichte einsendet. Er verhält sich etwas seltsam, vielleicht für diejenigen, die nicht an das echte Flugzeug gewöhnt sind!
Der Autoschub – kurz gesagt: Vor diesem Update war unser Autoschub funktionsfähig, aber ihm fehlte etwas der Airbus-Charakter – er hielt Geschwindigkeit und Höhe genau dort, wo sie sein sollten, und hämmerte dafür recht schnell Schubänderungen ein. Er reagierte viel zu aggressiv auf einen Geschwindigkeitsabfall – und ließ den Schub erst spät einschalten, um die benötigte Geschwindigkeit wieder zu erreichen. Es war fast wie ein Computerspiel (ja, ich weiß …), aber es fehlte an wirklicher Finesse. Das reale Flugzeug erweitert die Toleranzen und agiert nahezu vorausschauend (fast – denn es ist etwas einfacher als ein vollständig vorausschauendes System), um Schubänderungen zu antizipieren und auszugleichen und zu filtern, was aktuell und was im Gesamtbild über einen etwas längeren Zeitraum benötigt wird.
Wir haben den Autoschub umgebaut, um die oben genannten Punkte genau wie im realen Flugzeug zu berücksichtigen. Sie werden feststellen, dass er etwas intelligenter und insgesamt ruhiger ist. Sollten Sie jedoch ein paar Knoten von der Zielgeschwindigkeit entfernt sein, seien Sie nicht beunruhigt, er verhält sich genauso wie in der Realität – er arbeitet innerhalb der intern definierten Toleranzen, um Schubänderungen auszugleichen. Die Funktion „Soft Cruise“ wurde zusammen mit diesem neuen Autoschub überarbeitet. Wenn Sie sich also in der ALT CRZ befinden, müssen Sie mit größeren Abweichungen sowohl in der Geschwindigkeit als auch in der Höhe rechnen. Auch diese Funktion dient dem maximalen Passagierkomfort, da das Flugzeug Energie über Geschwindigkeit und Höhe verteilt, um Schubänderungen zu vermeiden. Dies war zwar schon vorher vorhanden, aber viel zu starr, und die Arbeit mit Autoschub ließ dies grundsätzlich nicht zu.
Als Nächstes haben wir den Rollkanal im Fly-by-Wire-Modus weiter verbessert, um wie immer den manuellen Flug und das Handling weiter zu verfeinern. Sie werden feststellen, dass die Rollachse nun ein stärkeres Trägheitsgefühl aufweist – ich habe dies an drei verschiedenen Level-D-Simulatoren überprüft, und komischerweise rollten alle drei unterschiedlich. Von den musterzugelassenen Begleitern, die wir im Laufe der Tage hatten, ging unser Feedback dahingehend aus, dass Level-D zwar ein gewisses Gefühl vermittelt, aber nicht als „das Original“ gilt. Durch die Überlagerung des Gefühls aus Level-D, des Pilotenfeedbacks und der Datensätze, die wir zur Anpassung unserer Steuerreaktionen verwendet haben, ist das entstanden, was Sie heute erhalten. Um dies zu erreichen, haben wir unsere Roll-PID-Regler für eine genauere Steuerung angepasst und speziell für bestimmte Bedingungen einen neuen Dämpfungskanal hinzugefügt, der uns eine bessere Kontrolle in den „Snap“-Phasen ermöglicht, die wir gezielter angehen wollten.
Dave hat sich auch mit den Sounds beschäftigt und einige Kinderkrankheiten des neuen Soundsystems, insbesondere des CFM56, behoben. Außerdem wurden neue und verbesserte Windaufnahmen für Cockpit und Kabine erstellt.
Auf der Infrastrukturseite haben wir das zentrale Display-Rendering-System deutlich verbessert. Dies hat zu einer Vereinfachung der Anzeigeoptionen und ihrer Funktionalität im Fenix Launcher geführt und die Displays gleichzeitig robuster und leistungsfähiger gemacht. Sollte sich Ihr Erlebnis durch eine Entfernung oder Umstrukturierung negativ verändert haben, können Sie die Version zurücksetzen. Wenden Sie sich aber bitte zuerst an den Support, damit wir das Problem für zukünftige Versionen beheben können und Sie nicht in der Vergangenheit stecken bleiben!
Und schließlich zum Thema Handel: Kunden in China müssen nicht mehr auf Zahlungssysteme von Drittanbietern zurückgreifen, da wir jetzt Alipay und WeChat Pay sowie eine Vielzahl anderer neuer Optionen wie iDEAL für Kunden in den Niederlanden unterstützen.
Das sollte die meisten Highlights abdecken, aber wie immer finden Sie unten das vollständige Änderungsprotokoll – vielen Dank!
2.4.0.2225
Avionik und Systeme
- Überarbeitetes Roll-PID-Verhalten
- Der Rollkanal wurde für alle Varianten entsprechend dem neuen Roll-PID-Verhalten angepasst.
- Überarbeitete A/THR: Bessere Schätzung der erforderlichen Schubänderungen, Verbesserungen im APPR-Modus und bei SOFT ALT. Behebung des trägen Verhaltens beim Bewegen des Schubhebels zur Begrenzung von N1/EPR.
- Sim-Rate-Reset-LSK hinzugefügt.
- Dem Launcher wurde eine Schaltfläche „Display neu starten“ hinzugefügt, falls die Systeme laufen, die Displays aber ausgefallen sind.
- Y HYD STEERING wurde zur Liste der konfigurierbaren Optionen für die Lackierung hinzugefügt (fnx_yellow_hydraulic_steering)
- Verbesserte Rendering-Pipeline (Option zur Displaysynchronisierung entfernt).
- Verbesserte Launcher-Benutzeroberfläche für den Neustart von Displays, den abgesicherten Modus und das CPU-Rendering.
- Die fehlerhafte Anzeige der Startventilposition bei ausgeschaltetem FADEC wurde behoben.
- Die fehlerhafte Handhabung von UserCfg.opt-Dateien wurde behoben.
- Die RMP-Standby-Frequenzen wurden nicht Einstellbar vom Simulator (z. B. über SimConnect-Ereignisse)
- Stottern/Einfrieren beim Wechsel des ND-Modus/intensives Rendering behoben
- Fehler beim ungültigen Wind-Uplink behoben
- Fehler beim DMC-Wechsel behoben, der nicht auf den Abschluss des Selbsttests wartet
- Fehler beim Anzeigen der Flugnummer auf F-PLN bei Offset behoben
- Fehler beim metrischen Höhenmesser auf dem PFD behoben, der nicht auf die nächsten 10 m gerundet wurde
- Fehler beim Öffnen/Schließen der Frachttüren behoben
- Möglicher Absturz im SimConnect-Code behoben
- Fehler beim Launcher beim Starten von Fenix behoben
Grafik und Sound
- WXR-Fehleraufkleber hinzugefügt (sichtbar, wenn das Rendering im abgesicherten Modus aktiviert ist; sollte deaktiviert sein, um WXR auf dem ND anzuzeigen)
- Verbesserungen der Sounds, insbesondere CFM
- Verbesserte Windaufzeichnungen und Lautstärke in Kabine und Cockpit
- [2024] Schleifen der THS-Radanzeige-Animation behoben
- [2024] Fenster wurden nicht ausgeblendet, wenn die Kabine deaktiviert war
- [2024] Cockpittext mit verschwommenen Aufklebern behoben
- [2024] D1L behoben Schließen beim Wechseln des Walkaround-Modus
- [2024] Pilot nicht sichtbar
- [2024] Nicht verwendete A319/A321-spezifische Cockpitaufkleber behoben
- [2024] Falsche Geschwindigkeitsanzeige für A321 behoben
- [2024] Unsaubere Tragflächen des Notausgangs am A319 behoben
- [2024] Griff der Frachttür nicht einrastend
- [2024] Löcher in der Kabine des A321 behoben
- [2024] Rechtes Landelicht nur eingeschaltet, wenn das linke eingeschaltet war
- [2020] Überlappende Landepunkte für Höhenlandungen behoben
- [2020] Nicht funktionierender Wartungsbusschalter behoben
- [2020] Externes Strompanel geschlossen, wenn GPU angeschlossen ist
- [2020] Übermäßige Reflexion der Frachtraumbeleuchtung behoben
- Hydraulik beim Wechseln der Ansicht behoben
- Fehlerhafte Darstellung der Frachtraumaufkleber behoben
- Invertierte Taste für Höhenlandungen behoben
- Loch im Riegel bei geschlossener Cockpittür behoben
- Griff der Frachttür öffnet sich nicht weit ausreichend
EFB
- Synchronisierung des importierten Flugplans zwischen allen EFB-Instanzen hinzugefügt
- EFB-Ruhezustand beim Aktivieren des Kalt- und Dunkel-Panel-Zustands hinzugefügt
- Verbesserte Stabilität der EFB-Verbindung zu Systemen
- Problem beim Senden doppelter vorläufiger Ladelisten behoben
- METAR-Abruf für ungültige Flughäfen behoben
- Fehler bei der Ladelistengenerierung behoben
- Fehler beim Laden benutzerdefinierter PDFs behoben
- Gewichte konnten während des Boardings oder danach geändert werden
- Behoben: Änderungen des Treibstoffverbrauchs durch Benutzer wurden nicht auf die Ladelisten angewendet