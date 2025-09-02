EDNL Leutkirch für MSFS 2024: Handgemachte Allgäu-Atmosphäre

Kompakt, bodenständig und mit Liebe zum Detail: „EDNL Airfield Leutkirch“ von Digitale Produkte – Frederik Blatter bringt einen der sympathischsten GA-Plätze Süddeutschlands in Microsoft Flight Simulator 2024.

Produktseite bei simMarket:

https://secure.simmarket.com/digitale-produkte-frederik-blatter-ednl-airfield-leutkirch-msfs2024.phtml

Was macht EDNL besonders?

Allgäu-Feeling pur : Wiesen, Baumalleen, Alpensicht bei klarer Luft – perfekte Kulisse für kurze Feierabendrunden und Schulungsflüge.

: Wiesen, Baumalleen, Alpensicht bei klarer Luft – perfekte Kulisse für kurze Feierabendrunden und Schulungsflüge. GA-Hotspot : Platz für Motorflug, UL, Segelflug und Heli-Operations. Ideal für Platzrunden, Navigationsübungen und kleine Streckenflüge.

: Platz für Motorflug, UL, Segelflug und Heli-Operations. Ideal für Platzrunden, Navigationsübungen und kleine Streckenflüge. Strategische Lage: Zwischen Bodensee und Alpenvorland, mit schnellen Hüpfern nach Memmingen (EDJA) und Friedrichshafen (EDNY).

Add-on-Highlights im Sim

Handgefertigte Gebäude : Individuell modellierte Hangars, Tower und Vereinsinfrastruktur mit stimmigen Proportionen.

: Individuell modellierte Hangars, Tower und Vereinsinfrastruktur mit stimmigen Proportionen. PBR-Texturen & Materialwirkung : Realistische Oberflächen, Weathering und überzeugende Details im Nahbereich.

: Realistische Oberflächen, Weathering und überzeugende Details im Nahbereich. Custom-Ground : Exakte Rollwege, Markierungen, Abstellflächen und texturierte Randbereiche.

: Exakte Rollwege, Markierungen, Abstellflächen und texturierte Randbereiche. Beleuchtung & Stimmung : Sorgfältig gesetzte Nachtbeleuchtung, realistische Beacon-/Apron-Settings.

: Sorgfältig gesetzte Nachtbeleuchtung, realistische Beacon-/Apron-Settings. Szenerie-Extras : Animierte Windsäcke, Hindernisse und Landmark-Anschluss in der Umgebung für glaubwürdige Platzrunden.

: Animierte Windsäcke, Hindernisse und Landmark-Anschluss in der Umgebung für glaubwürdige Platzrunden. Performance-freundlich : Schlanke Geometrie und optimierte Texturen – ideal für VFR bei hoher Objektvielfalt.

: Schlanke Geometrie und optimierte Texturen – ideal für VFR bei hoher Objektvielfalt. MSFS 2024-ready: Entwickelt für die aktuelle Sim-Generation.

Die Region: Allgäu zwischen Bodensee und Alpen

Topografie : Leicht hügeliges Voralpenland mit Blick auf die Allgäuer Alpen; thermisch aktiv in der warmen Jahreszeit.

: Leicht hügeliges Voralpenland mit Blick auf die Allgäuer Alpen; thermisch aktiv in der warmen Jahreszeit. Nachbarn : EDJA Memmingen (Regionalverkehr), EDNY Friedrichshafen (Bodensee), EDMK Kempten-Durach (GA).

: EDJA Memmingen (Regionalverkehr), EDNY Friedrichshafen (Bodensee), EDMK Kempten-Durach (GA). Wetter: Häufige Talwinde, Inversionen am Morgen, Föhnlagen mit Turbulenzpotenzial – spannend für VFR-Entscheidungen.

Der reale Flugplatz in Kürze

Name/Kennung : Flugplatz Leutkirch-Unterzeil – EDNL

: Flugplatz Leutkirch-Unterzeil – EDNL Betrieb : Primär VFR; Schwerpunkt auf Motorflug, UL, Segelflug und Schulung.

: Primär VFR; Schwerpunkt auf Motorflug, UL, Segelflug und Schulung. Infrastruktur : Asphaltierte Start-/Landebahn mit GA-Apron, Hangars, Tankmöglichkeit, Vereinsbetrieb.

: Asphaltierte Start-/Landebahn mit GA-Apron, Hangars, Tankmöglichkeit, Vereinsbetrieb. Relevanz: Regionale Drehscheibe für Sport- und Geschäftsfliegerei, Tourismus ins Allgäu sowie schnelle Verbindungen zu nahegelegenen Regional- und Verkehrsflughäfen.

Hinweis: Für reale Daten/Prozeduren bitte AIP Deutschland/DFS konsultieren; Betriebszeiten und Verfahren können variieren.

Flugideen ab EDNL

„Bodensee-Loop“ : Leutkirch – Friedrichshafen – Uferlinie – Lindau – zurück via Isny.

: Leutkirch – Friedrichshafen – Uferlinie – Lindau – zurück via Isny. „Alpenglühen“ : Spätnachmittagsrunde Richtung Allgäuer Alpenkamm (unter Beachtung Mindesthöhen/LSR), Rückkehr vor Sonnenuntergang.

: Spätnachmittagsrunde Richtung Allgäuer Alpenkamm (unter Beachtung Mindesthöhen/LSR), Rückkehr vor Sonnenuntergang. „Short Hop IFR-Nachbarschaft“ : VFR-Departure EDNL, Einflug nach EDJA (IFR-Verkehr beachten/CTR-Koordinierung), Training für Airspace-Management.

: VFR-Departure EDNL, Einflug nach EDJA (IFR-Verkehr beachten/CTR-Koordinierung), Training für Airspace-Management. „Königsschlösser“: Richtung Füssen/Neuschwanstein für Fotomotive – mit nötigem Abstand zu Schutz- und Sperrgebieten.

Für wen lohnt sich die Szenerie?

VFR-Lernende und Vereine : Realistische Platzrunden, eindeutig lesbare Markierungen, gute Sichtreferenzen.

: Realistische Platzrunden, eindeutig lesbare Markierungen, gute Sichtreferenzen. GA- und UL-Fans : Kurze Hüpfer, schnelle „Start–Landung–Start“-Sessions, viel Abwechslung im Umfeld.

: Kurze Hüpfer, schnelle „Start–Landung–Start“-Sessions, viel Abwechslung im Umfeld. Screenshot-Jäger: Golden hour über dem Voralpenland – Texturen und Licht spielen hier ihre Stärken aus.

Kurzfazit

Ein liebevoll umgesetzter Regionalplatz, der das Allgäu atmosphärisch dicht in den MSFS 2024 bringt. EDNL eignet sich hervorragend als Homebase für VFR, Training und entspannte Touren – mit genug Feinheiten am Boden, um regelmäßig zurückzukehren.

Nützliche Ressourcen