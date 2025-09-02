Echo 19 kündigt Cessna 172 Precision Audio Pack für MSFS 20/24 an

Echo 19 zeigt ein Teaservideo für das in Kürze erscheinende Cessna 172 Precision Audio Pack für MSFS 20/24. Die Produktseite ist bereits online, das Sound Pack wird 10.46 Euro kosten.

DEMNÄCHST ERHÄLTLICH … für MSFS 2020/2024

Betreten Sie das Cockpit des legendärsten Flugzeugs der Welt – völlig neu interpretiert. Dank unseres neuen ECHOFX-Feature-Sets verwandelt dieses Soundpaket die Standard-Cessna 172 in ein detailreiches und immersives Erlebnis. Jeder Sound ist sorgfältig gestaltet und dynamisch geschichtet – er reagiert auf Ihre Umgebung, Fluggeschwindigkeit und Eingaben, damit sich das Flugzeug lebendiger, reaktionsschneller und realistischer anfühlt als je zuvor.

Immersive ECHOFX-Funktionen

Realistisches Boden- und Kabinenleben

Schmutzwirbel-Effekte für Gras, Schotter und befestigte Flächen • Flugzeugzelle quietscht beim Parken im Wind • Treibstoffschwappen reagiert auf Bewegung und Treibstoffmenge • Sitz- und Innenraumgeräusche synchron zur Cockpitbewegung

Tiefgründig modellierte 172-Eigenschaften

Präzise Position des N-Modell-Klappenmotors • Propellerflattern im Stillstand bei starkem Wind • Stallhorn mit Tonhöhenvariation basierend auf dem Anstellwinkel • Dynamische Windschichtung basierend auf Fluggeschwindigkeit und Anstellwinkel

Reichhaltige Außenatmosphäre

Hörbare Luft-/Wärmetauscher- und Batterieschütz-Klicks von außerhalb des Flugzeugs • Überarbeitete Stoppgeräusche der Steuerflächen (Seitenruder, Höhenruder, Querruder)

Intelligente Steuerung

Gyro-Sounds im Vintage-Stil über den Marker-Empfindlichkeitsschalter umschalten • Wählen Sie Ihre Klanglandschaft und personalisieren Sie Ihr Flugerlebnis

Interaktives 3D-Cockpit

96-kHz-Ambisonic-Aufnahmen für eine komplette 360°-Raumklangbühne • Alle Schalter, Knöpfe, Regler und Hebel sind in echtem 3D-Raum platziert • SFX-Ein-/Ausblenden des Steuerhorns und optionales Umschalten des Generatorheulens über den Lautsprecher • Für optimale Ergebnisse mit aktiviertem Raumklang

Motorverhalten, das auf Sie reagiert

Unruhiger Lauf bei reduzierter Gemischbildung oder niedrigen Temperaturen • Die internen Triebwerksschichten ändern sich dynamisch mit der Fluggeschwindigkeit und der Flugphase

Audio der Umgebungssteuerung

Die Regler für Kabinenluft/-heizung erzeugen realistische Luftstromgeräusche, sobald die Fluggeschwindigkeit aktiv ist

Bonusinhalte: