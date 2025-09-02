Am Golf von Salerno: FSDG – Salerno-Costa d’Amalfi (LIRI) für MSFS 2020/2024

Die Flight Sim Development Group (FSDG) hat mit Salerno-Costa d’Amalfi einen kompakten, aber strategisch spannenden Airport für MSFS 2020 und 2024 auf simMarket veröffentlicht. Der Schauplatz: eine der spektakulärsten Küstenregionen Italiens, die Amalfitana – zwischen dramatischen Steilküsten, Zitronenterrassen, Kulturhighlights und dichtem Luftverkehr aus Neapel.

Link zum Produkt:

https://secure.simmarket.com/aerosoft-fsdg-salerno-msfs2420.phtml

Region: Amalfi, Cilento und die Pforte zu Süditalien

Lage : Salerno liegt am südlichen Ende des Golfs von Neapel, am Übergang zur Amalfiküste und weiter südlich zum Nationalpark Cilento.

: Salerno liegt am südlichen Ende des Golfs von Neapel, am Übergang zur Amalfiküste und weiter südlich zum Nationalpark Cilento. Topografie : Steile Hänge, enge Täler und Küstenstraßen prägen die Szenerie – ideal für VFR-Touren entlang Positano, Amalfi, Ravello und bis hinüber nach Capri oder Ischia (Sichtflug deluxe).

: Steile Hänge, enge Täler und Küstenstraßen prägen die Szenerie – ideal für VFR-Touren entlang Positano, Amalfi, Ravello und bis hinüber nach Capri oder Ischia (Sichtflug deluxe). Wirtschaft & Tourismus : Salerno ist ein wichtiger Knotenpunkt für Tourismus und Logistik. Kreuzfahrten, Fähren, die Nähe zur archäologischen Stätte Paestum und die Anbindung an Neapel/Nápoli-NOC prägen die Region.

: Salerno ist ein wichtiger Knotenpunkt für Tourismus und Logistik. Kreuzfahrten, Fähren, die Nähe zur archäologischen Stätte Paestum und die Anbindung an Neapel/Nápoli-NOC prägen die Region. Wetter & Wind: Meeresbrisen, thermische Effekte an den Hängen und gelegentliche Seebrisen-Umschwünge machen Platzrunden interessant. In den Sommermonaten ist mit Dunst/Haze zu rechnen, Winter bringt häufiger Niederschläge.

Relevanz des Flughafens für die Region

Der Flughafen Salerno–Costa d’Amalfi (IATA: QSR, ICAO: LIRI) dient als regionale Ergänzung zum großen Drehkreuz Napoli-Capodichino (LIRN). Seine Rolle:

Entlastung und Nähe : Kürzere Wege für die südlichen Provinzen Campaniens und die Küstenorte der Amalfitana und des Cilento.

: Kürzere Wege für die südlichen Provinzen Campaniens und die Küstenorte der Amalfitana und des Cilento. Tourismus-Gateway : Charter, Business Aviation und saisonale Verkehre können Gäste näher ans Ziel bringen als der verkehrsreiche Flughafen Neapel.

: Charter, Business Aviation und saisonale Verkehre können Gäste näher ans Ziel bringen als der verkehrsreiche Flughafen Neapel. GA/Business : Ideal für Light Jets und Turboprops, Air Taxi und Helikopter-Shuttle zu Hotels und Marinas.

: Ideal für Light Jets und Turboprops, Air Taxi und Helikopter-Shuttle zu Hotels und Marinas. Katastrophenschutz & Regionaldienste: Geeignet als Basis für Luftrettung, Feuerwehr- und Küstenwacheinsätze entlang der stark frequentierten Küste.

Kurz: Für Sim-Piloten ist LIRI ein perfekter Start- und Zielpunkt für kurze Hüpfer entlang der Küste oder als herausfordernde Alternative zum dichten Luftraum um Neapel.

Der reale Flughafen LIRI: Daten und Betrieb

Bezeichnung : Aeroporto di Salerno–Costa d’Amalfi

: Aeroporto di Salerno–Costa d’Amalfi Kennungen : IATA QSR, ICAO LIRI

: IATA QSR, ICAO LIRI Lage : südlich der Stadt Salerno, nahe Pontecagnano Faiano

: südlich der Stadt Salerno, nahe Pontecagnano Faiano Piste : Eine Asphaltbahn 05/23 (Länge und Ausbaustand variieren je nach Quelle/Phase; im realen Betrieb wurden in den letzten Jahren Ausbau- und Reaktivierungsprojekte vorangetrieben).

: Eine Asphaltbahn 05/23 (Länge und Ausbaustand variieren je nach Quelle/Phase; im realen Betrieb wurden in den letzten Jahren Ausbau- und Reaktivierungsprojekte vorangetrieben). Navigation : VFR-dominiert, mit RNAV-Verfahren und gängigen visuellen Anflugpunkten in der Bucht; Nähe zu kontrollierten Lufträumen rund um Neapel erfordert sauberes Airspace-Management.

: VFR-dominiert, mit RNAV-Verfahren und gängigen visuellen Anflugpunkten in der Bucht; Nähe zu kontrollierten Lufträumen rund um Neapel erfordert sauberes Airspace-Management. Verkehr : Mischbetrieb aus General Aviation, Schulung, Business Aviation und saisonalen/charterbasierten Bewegungen; Helikopter spielen eine Rolle für Tourismus und Rettung.

: Mischbetrieb aus General Aviation, Schulung, Business Aviation und saisonalen/charterbasierten Bewegungen; Helikopter spielen eine Rolle für Tourismus und Rettung. Infrastruktur: Kompaktes Terminal-/GA-Setup, Hangars, Aprons und Treibstoffversorgung; Fokus auf Regionalverkehr statt Massenabfertigung.

Hinweis: Der Flughafen war phasenweise im Linienbetrieb weniger aktiv und befindet sich in einem längerfristigen Entwicklungsprozess, um mehr kommerziellen Verkehr zu ermöglichen. Für Simmer spannend: Genau diese „Regionalität“ macht den Platz vielseitig einsetzbar.

Das FSDG-Add-on für MSFS 2020/2024

Umsetzung : Detaillierte Nachbildung des Airports mit realistischen Layouts, markanten Gebäuden und stimmigen PBR-Texturen.

: Detaillierte Nachbildung des Airports mit realistischen Layouts, markanten Gebäuden und stimmigen PBR-Texturen. Umgebung : Einbettung in die Küstenlandschaft, einschließlich passender Vegetation und Landmark-Anschlüsse – wichtig für glaubwürdige Platzrunden entlang der Küste.

: Einbettung in die Küstenlandschaft, einschließlich passender Vegetation und Landmark-Anschlüsse – wichtig für glaubwürdige Platzrunden entlang der Küste. Bodenarbeiten : Saubere Ground-Polys, korrekte Markierungen, Beleuchtung und Beschilderung.

: Saubere Ground-Polys, korrekte Markierungen, Beleuchtung und Beschilderung. Ausstattung : Statische GA/Business-Flugzeuge optional; Custom-Objekte wie Hangars, Terminal, FBOs und Helipads.

: Statische GA/Business-Flugzeuge optional; Custom-Objekte wie Hangars, Terminal, FBOs und Helipads. Performance : FSDG-typisch auf gute FPS getrimmt, sinnvoll für VFR-Sightseeing mit hoher Objektvielfalt.

: FSDG-typisch auf gute FPS getrimmt, sinnvoll für VFR-Sightseeing mit hoher Objektvielfalt. Kompatibilität: Entwickelt für MSFS 2020 und vorbereitet/compatibel für MSFS 2024.

Tipp: In Verbindung mit hochauflösenden Italien-Meshes oder Küsten-Landmarks entfaltet die Szenerie ihre volle Wirkung. IFR-Fans können schöne „Short Hops“ nach LIRN, LICA (Lamezia Terme) oder LICJ (Palermo) planen; VFR-Fans fliegen die Küste, kreuzen Sorrento, umrunden Capri und halten Abstand zu den TMA-Grenzen Neapels.

Flugideen

VFR-Runde „Costiera“ : Start 23, entlang der Küste Richtung Amalfi–Positano, dann über Sorrent nach Capri, zurück via Punta Licosa und Paestum – golden hour empfohlen.

: Start 23, entlang der Küste Richtung Amalfi–Positano, dann über Sorrent nach Capri, zurück via Punta Licosa und Paestum – golden hour empfohlen. IFR-Short Hop : Turboprop oder Light Jet von Rom (LIRU/LIRF) oder Bari (LIBD) nach LIRI, RNAV-Approach und Küstenabflug.

: Turboprop oder Light Jet von Rom (LIRU/LIRF) oder Bari (LIBD) nach LIRI, RNAV-Approach und Küstenabflug. Heli-Shuttle: Von LIRI zu Hotel-Landepads an der Küste (wo vorhanden/erlaubt), Rettungsübung mit Anflug in Hangwind.

Fazit

FSDG Salerno bringt einen authentischen, regional geprägten Airport ins Herz einer der schönsten Küsten Europas. Wer Sightseeing, GA und Business-Jet-Operationen mag, bekommt ein stimmiges Paket mit reizvollen An- und Abflügen zwischen Meer und Bergen – eine ideale Ergänzung zum dichten Verkehrsraum um Neapel.

Zielgruppe : VFR-Fans, GA/Business-Piloten, Italien-Liebhaber, Screenshots-Jäger.

: VFR-Fans, GA/Business-Piloten, Italien-Liebhaber, Screenshots-Jäger. Mehrwert : Anspruchsvolle Platzrunden, kurze Hops, starke Kulisse.

: Anspruchsvolle Platzrunden, kurze Hops, starke Kulisse. Kaufgrund: Regionales Gateway mit Charme statt Mega-Hub – genau dort, wo MSFS mit Wetter, Licht und Landschaft glänzt.

Flugnavigationskarten