Project Stratosphere – MBB BO 105 CBS-5 MSFS 31.08.2025 Development Update

Project Stratosphere ist mit Neuigkeiten und Ankündigungen inzwischen deutlich zurückhaltender und macht weiter SDK-Probleme für die Verspätungen verantwortlich, die andere Entwickler von zweimotorigen Hubschraubern in den letzten Jahren allerdings nicht hatten.

Adi S. schreibt im Newsblog:

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, wurde die Bo 105 noch nicht veröffentlicht. Leider sind wir auf Fehler im SDK gestoßen, die den Fortschritt wichtiger Systeme verzögert haben. In den letzten zwei Monaten haben wir auf unserem Discord-Server Updates zu Partnerschaften, Flugmodellentwicklung und diesen SDK-Herausforderungen veröffentlicht. In diesem Beitrag fassen wir diese Diskussionen zusammen, beleuchten den Fortschritt beim neuen Cockpit und der Lackierung und gehen auf die nächsten Schritte ein.

ECHO 19-KOOPERATION

Im Juni gaben wir unsere Zusammenarbeit mit Echo 19 bekannt, um ein komplettes Wwise-Soundpaket für die MBB Bo 105 zu entwickeln. Echo 19 ist bekannt für seine Arbeit an anderen hochwertigen Flugzeug-Add-ons. Dank ihrer Bemühungen gelang es Echo 19 sogar, Zugriff auf Roman Atwoods Bo 105 zu erhalten und damit authentische Triebwerks- und Rotorgeräusche aufzunehmen:

Diese Aufnahmen könnten in einem zukünftigen Upgrade für MSFS 2024 eine Rolle spielen und zu einem noch intensiveren Erlebnis beitragen. Unser früherer Ansatz im Bereich Sounds war begrenzt, daher war die Zusammenarbeit mit Echo 19 ein großer Fortschritt.

TEST-FEEDBACK

Betatester haben bisher positives Feedback zur Bo 105 gegeben. Sie erwähnten, dass das Fliegen Spaß macht, die Grafik großartig aussieht und die Flugdynamik agil und reaktionsschnell ist. Wir haben es geschafft, eine Balance zwischen Realitätstreue und Spaß und Laufruhe für Gelegenheitsspieler zu finden. Ein Tester betonte sogar, dass das Flugmodell wendig ist, ohne im Gegensatz zu anderen Hubschraubern auf dem Markt „zappelig“ zu sein.

ELEKTRONISCHE FLUGTASCHE (EFB)

Die EFB war ursprünglich für die MSFS 2024-Version der Bo 105 geplant. Die Entwicklungsverzögerungen haben jedoch eine Chance geschaffen – die EFB wird nun in der ersten Version von MSFS 2020 enthalten sein. Diese Verzögerungen haben unseren Designern und Programmierern zusätzliche Zeit gegeben, die Benutzeroberfläche neu zu gestalten, was zu einem moderneren und optisch ansprechenderen Erlebnis geführt hat:

Das EFB wurde in das Flugzeug implementiert und wird derzeit getestet. Wir streben an, innerhalb der nächsten zwei Wochen ein vollständig funktionsfähiges (und fehlerfreies) EFB bereitzustellen.

LIVERY-SHOWCASE

Atarium Liveries hat intensiv an der Entwicklung hochwertiger Lackierungen gearbeitet. Zwei bemerkenswerte Ergänzungen sind die Lackierungen „Evergreen“ (N730TS) und „Indonesische Marine“ (NV-409), die aufgrund von Lizenzproblemen die „Red Bull“-Lackierungen ersetzten. Die aktualisierte Liste finden Sie hier.

Wir arbeiten außerdem mit weiteren Lackierungsentwicklern zusammen, um ein separates Paket mit 20 Lackierungen zu erstellen. Diese Sammlung enthält beliebte Designs, die im Hauptpaket nicht enthalten sind, wie zum Beispiel die Flying Bulls, die aktualisierte deutsche Polizeilackierung und viele weitere.

COCKPIT-SHOWCASE

Das Cockpit ist im Wesentlichen fertig. Einzige Ausnahme sind zwei Hauptschalter, die derzeit aufgrund von SDK-Einschränkungen nicht funktionieren.

FAZIT

Nachdem wir im vergangenen Jahr mit dem SDK gearbeitet haben, ist uns klar geworden, dass der Simulator ursprünglich nicht für Hubschrauber konzipiert wurde. Systeme, die in Flugzeugen einfach zu implementieren sind, erfordern in einem Hubschrauber deutlich mehr Aufwand. Insbesondere die Leistungshebel und der Trimmschalter bereiten weiterhin Schwierigkeiten.

Das Bo 105-Projekt hat nun eine kritische Endphase erreicht, in der bis auf diese Schlüsselsysteme alles fertig ist. Diese Schalter sind für den Hubschrauber von entscheidender Bedeutung, und wir können den Hubschrauber erst freigeben, wenn die Probleme behoben sind. Wir suchen aktiv nach erfahrenen FM-Entwicklern, die unser Team unterstützen können. Wir laden alle mit Erfahrung in der Implementierung dieser Systeme für Hubschrauber ein, uns über Discord zu kontaktieren. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und vergüten Sie entsprechend.

Vielen Dank für Ihre Treue. Ihre Unterstützung und Ihr Feedback bedeuten uns sehr viel.