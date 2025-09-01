Just Flight stellt letztes Entwicklungsupdate zu F70/F100 Professional MSFS24/20 bereit

Just Flight steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Flugzeuge F70 Professional und F100 Professional für den Microsoft Flight Simulator. Das Team hat nun das voraussichtlich letzte schriftliche Entwicklungsupdate veröffentlicht, bevor es mit den Pre-Release-Videos beginnt. Das Update unterstreicht den enormen Arbeitsaufwand, der in diese Flugzeuge geflossen ist – von der Programmierung und Flugmodellentwicklung bis hin zu Sounddesign, Modellierung, Texturierung und Lackierung. Jede Version wird sorgfältig integriert und in den fünf Varianten und zwei Simulatorversionen getestet, um volle Funktionalität und realistischen Betrieb zu gewährleisten.

Zu den fertiggestellten Systemen gehört das Verkehrskollisionsvermeidungssystem (TCAS), das nun Verkehrs- und Lösungshinweise mit visuellen und akustischen Warnungen generiert, während das Wetterradar Niederschlagsinformationen über eine Farbskala auf dem EFIS ND liefert. Darüber hinaus wurden interaktive Funktionen hinzugefügt, darunter ein Geschwindigkeits-Flipchart für den Kapitän, Papier-Checklisten mit Beleuchtung und ein komplett neu gestaltetes EFB mit Wand- und Fensterhalterungen, Gehäusediagrammen, Treibstoff- und Nutzlaststeuerung sowie verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten.

Die Kabinensimulation wurde deutlich verbessert und bietet nun vollständige Kommunikation zwischen Cockpit und Kabine sowie zwischen Kabinen, funktionale Rufleuchten und Signaltöne sowie ein vollständig anpassbares Kabinenbeleuchtungssystem für alle fünf Varianten. Der digitale Musikplayer unterstützt nun manuelle oder automatische Kabinenansagen für Boarding, Sicherheitsanweisungen, Anschnallzeichen und andere Passagierkommunikation und sorgt so für noch mehr Immersion. Optionale Ausstattungseinstellungen wie Rolllichter, Logobeleuchtung und Cockpit-Maßeinheiten werden automatisch basierend auf der gewählten Lackierung konfiguriert.

Die Arbeiten am zentralen automatischen Flugsteuerungs- und -erweiterungssystem (AFCAS), dem Autothrottle-System (ATS) und dem Flugmanagementsystem (FMS), die für den Betrieb des Flugzeugs von zentraler Bedeutung sind, werden fortgesetzt. Auch das Sounddesign wird fortgesetzt; kürzlich wurden Kabinenansagen und Pilotenansagen hinzugefügt. Just Flight bestätigt, dass dieses Update das Ende der textbasierten Entwicklungsupdates markiert. Übersichtsvideos vor der Veröffentlichung werden in der ersten Hälfte des nächsten Monats erwartet, um die Veröffentlichung vorzubereiten.

Das vollständige Entwicklungsupdate von Just Flight können man hier lesen..