Contrail veröffentlicht zweites Entwicklungsupdate für die FA50

Recht kurz und sehr zurückhaltend mit Bildern fällt das FA50 Dev Update #2 von Contrail aus:

Wir freuen uns, ein neues Update zu unserem internen FA50-Projekt bekannt zu geben!

Flugmodell und Soundset haben die erste Entwicklungsphase erfolgreich abgeschlossen und warten nun auf die Bewertung durch echte FA50-Piloten. Der Fokus dieser Tests liegt auf der Feinabstimmung von Leistung und Klangtreue. Avionik und Kernsysteme stehen kurz vor der Fertigstellung, und der Walkaround-Modus ist mit bereits implementierten Bremsklötzen, Triebwerks- und Pitot-Abdeckungen voll funktionsfähig.

Für MSFS 2024 wird das Flugzeug das Standard-EFB verwenden, erweitert um unsere eigene App für Gewichts- und Balanceberechnungen, Bodendienste und mehr – sowie integrierte Navigraph-Unterstützung.

Heute können wir nur ein einziges Vorschaubild teilen, da Teile des Innenraums neu texturiert werden. Die Aufnahme zeigt funktionierende Jalousien, die sich sogar automatisch an Tageszeit und Flughöhe anpassen können. Sie werden auch bemerken, dass der Türmechanismus der Hauptkabine noch ein Platzhalter ist – er wird vollständig repliziert, um dem realen Flugzeug zu entsprechen, wenn wir uns der Veröffentlichung nähern.