GSX Ground Services X Pro ab sofort für MSFS 2024/2020 auf simMarket erhältlich

GSX Ground Services X Pro: Neu bei simMarket für Microsoft Flight Simulator erhältlich
Das beliebte Addon GSX Ground Services X Pro ist ab sofort bei simMarket für Microsoft Flight Simulator 2024 und 2020 verfügbar. Das Tool bereichert die virtuelle Flugsimulation um eine beeindruckende, realistische Bodenabfertigung – und das ohne Zuwachs zur Produktreihe. Es handelt sich um ein wichtiges Update für alle, die Wert auf ein authentisches Flughafenerlebnis legen.
Was macht GSX Ground Services X Pro besonders?
Mit GSX bekommst du präzise Pushback- und Schleppdienste, realistische Cateringservices, dynamische Gepäckabfertigung und viele individuell konfigurierbare Abläufe für jeden Flughafen. Das Addon vereint höchste Detailtreue und einfache Bedienung – ideal für ambitionierte Simmer, Streamer und Fans realitätsnaher Flugerlebnisse.
Visuelle Eindrücke
- Servicefahrzeuge agieren am Flugzeug mit realistisch gestalteten Animationen
- Gepäckverladung, Catering und Busse fahren authentisch vor und ab
- Auf den Flughafenvorfeldern herrscht dank GSX geschäftiges Treiben mit akkuraten Bodenprozessen
Preis
Der Einzelpreis beträgt 34,97 € (inklusive deutscher MwSt.).
Direkt zur Produktseite: klick.
Ein GSX Ground Services Anleitung auf Deutsch gibt es hier auf Youtube:
Hallo Miguel
Ich habe GSX Ground Services Pro….wofür steht das X? Und woe findet man die Unterschiede zwischen GSX Ground Services Pro und GSX Ground Services X Pro ?
Oder ist das alles das seleb? Gibt es Neuerungen sollte es eine Neue Version sein ?
Lg Tom
Das ist das Gleiche, ich brösle es so auf: G S X = Ground Services X, dann kommt noch das Pro dahinter.
Wofür das X steht, weiß wohl nur Virtuali 🙂
Und ich. Die erste Version war noch für den FSX und damals hatte jedes Produkt irgendein X im Namen, da es eben der zehnte FS war. Die MSFS Version wurde dann zur Pro-Version und das eingeführte GSX ist geblieben. Ground Service X Pro ist eigentlich richtig, aber keiner benutzt das irgendwo. Die Produktseite im simMarket wurde nicht vom Verkäufer, sondern von uns angelegt, und derjenige hat es mit dem X halt übertrieben.