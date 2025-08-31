Facebook-f Youtube Instagram Discord

GSX Ground Services X Pro ab sofort für MSFS 2024/2020 auf simMarket erhältlich

GSX Ground Services X Pro: Neu bei simMarket für Microsoft Flight Simulator erhältlich

Das beliebte Addon GSX Ground Services X Pro ist ab sofort bei simMarket für Microsoft Flight Simulator 2024 und 2020 verfügbar. Das Tool bereichert die virtuelle Flugsimulation um eine beeindruckende, realistische Bodenabfertigung – und das ohne Zuwachs zur Produktreihe. Es handelt sich um ein wichtiges Update für alle, die Wert auf ein authentisches Flughafenerlebnis legen.

Was macht GSX Ground Services X Pro besonders?

Mit GSX bekommst du präzise Pushback- und Schleppdienste, realistische Cateringservices, dynamische Gepäckabfertigung und viele individuell konfigurierbare Abläufe für jeden Flughafen. Das Addon vereint höchste Detailtreue und einfache Bedienung – ideal für ambitionierte Simmer, Streamer und Fans realitätsnaher Flugerlebnisse.

Visuelle Eindrücke

  • Servicefahrzeuge agieren am Flugzeug mit realistisch gestalteten Animationen
  • Gepäckverladung, Catering und Busse fahren authentisch vor und ab
  • Auf den Flughafenvorfeldern herrscht dank GSX geschäftiges Treiben mit akkuraten Bodenprozessen

Preis

Der Einzelpreis beträgt 34,97 € (inklusive deutscher MwSt.).

Direkt zur Produktseite: klick.

Ein GSX Ground Services Anleitung auf Deutsch gibt es hier auf Youtube:

Tom
Tom
6 Stunden zuvor

Hallo Miguel

Ich habe GSX Ground Services Pro….wofür steht das X? Und woe findet man die Unterschiede zwischen GSX Ground Services Pro und GSX Ground Services X Pro ?

Oder ist das alles das seleb? Gibt es Neuerungen sollte es eine Neue Version sein ?

Lg Tom

Antworten
Miguel Blaufuks
Miguel Blaufuks
Autor
Beantworten  Tom
1 Stunde zuvor

Das ist das Gleiche, ich brösle es so auf: G S X = Ground Services X, dann kommt noch das Pro dahinter.


Wofür das X steht, weiß wohl nur Virtuali 🙂

Antworten
Olaf
Olaf
Admin
Beantworten  Miguel Blaufuks
18 Minuten zuvor

Und ich. Die erste Version war noch für den FSX und damals hatte jedes Produkt irgendein X im Namen, da es eben der zehnte FS war. Die MSFS Version wurde dann zur Pro-Version und das eingeführte GSX ist geblieben. Ground Service X Pro ist eigentlich richtig, aber keiner benutzt das irgendwo. Die Produktseite im simMarket wurde nicht vom Verkäufer, sondern von uns angelegt, und derjenige hat es mit dem X halt übertrieben.

Antworten
