FlightControlSpotter für MSFS 2024/2020 – Das neue Spotter-Tool exklusiv bei simMarket

Die Community rund um den Microsoft Flight Simulator ist schon immer offen für kreative Addons gewesen, die das Sim-Erlebnis realistischer und abwechslungsreicher machen. Mit FlightControlSpotter bringt Entwickler Fabio Merlo nun ein spezialisiertes Beobachtungs- und Kameratool auf den Markt – exklusiv erhältlich bei simMarket.
Was macht FlightControlSpotter besonders?
FlightControlSpotter richtet sich an alle, die nicht nur selbst ins Cockpit steigen, sondern auch das Geschehen am Flughafen als Spotter hautnah miterleben möchten. Das Tool bringt zahlreiche Funktionen mit, mit denen die klassische Kamerasteuerung des Simulators weit übertroffen wird:
- Stilvolle Beobachtungspunkte: Bestimme deine eigenen Spotter-Positionen rund um den Airport und verfolge Starts, Landungen und Taxiway-Bewegungen aus einzigartigen Perspektiven.
- Schneller Hotspot-Wechsel: Speichere mehrere Kamerapunkte ab und steuere sie blitzschnell per Tastendruck an, perfekt für abwechslungsreiche Screenshots und Videos.
- Sanfte Kamerafahrten & Zooms: Lasse die Kamera automatisch langsam schwenken oder zoomen – ideal für Content-Creator und Streaming-Fans.
- Intuitive Bedienung: Das übersichtliche Interface ist für Anfänger und Profis gleichermaßen bedienbar. So gelingen individuelle Beobachtungs-Sessions im Handumdrehen.
- Optimiert für aktuelle Simulator-Versionen: Beide Versionen, MSFS 2024 und 2020, werden vollständig unterstützt und profitieren von den neuesten Performance-Verbesserungen.
Wer profitiert von diesem Tool?
FlightControlSpotter ist ein echter Allrounder für
- Spotter und Luftfahrtbegeisterte, die realitätsnahe Szenen genießen möchten
- Screenshot-Fans, die nach frischen Perspektiven jagen
- Streamer und Video-Produzenten, die ihren Content mit neuen Kamera-Features aufwerten wollen
Mit diesem Tool lassen sich zahlreiche Anwendungsszenarien abdecken – von Tutorials über Livestreams bis hin zu kreativen Spotter-Sessions.
Preise und Spezialangebote
Der Einzelpreis für FlightControlSpotter beträgt 14,88 €. Darüber hinaus bietet simMarket zwei interessante Sonderaktionen:
- Bundle-Angebot: Wer FlightControlSpotter und FlightControlReplay 5 MSFS P3D gleichzeitig unter derselben Bestellnummer kauft, erhält beide Addons zum Paketpreis von insgesamt 35,70 €. Einzige Voraussetzung ist, dass beide Addons in einem Vorgang gekauft werden – nachträgliche Anpassungen oder Rückerstattungen sind ausgeschlossen.
- Upgrade-Angebot: Kunden, die FlightControlReplay 5 MSFS P3D bereits zuvor bei simMarket erworben haben, erhalten FlightControlSpotter zum exklusiven Upgrade-Preis von 11,89 €. Voraussetzung ist, dass beim Kauf des Upgrades dasselbe Kundenkonto verwendet wird wie beim Erwerb des Vorgängerprodukts. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich vorab eine Kontaktaufnahme mit dem simMarket-Support.
Direkt zur Produktseite von FlightControlSpotter bei simMarket:
Weitere Informationen und die Bestellmöglichkeit finden sich hier: klick.