REX Atmos CORE für MSFS 2024 erschienen

REX Simulations hat Atmos CORE veröffentlicht, eine neue Atmosphären- und Wetter-Engine für MSFS 2024. Atmos CORE arbeitet innerhalb der Simulator-Engine und bietet zusätzliche Kontrolle über die Darstellung von Wetter, Beleuchtung und atmosphärischen Effekten in der Simulation. Wer bereits die MSFS 2020 Version besitzt, bekommt die neue Version zum halben Preis.

Das Tool lässt sich mit Asobos Live Weather und externen Engines wie ActiveSky integrieren. Sie können eine Vielzahl von Variablen in Echtzeit anpassen, darunter Temperatur, Druck, Windschichten und Wolkenformationen sowie erweiterte Eigenschaften wie Rayleigh-Streuung, Partikelsimulation und Umgebungsbeleuchtung. Ein integriertes Vorgabeverwaltungssystem ermöglicht das Speichern, Teilen und automatische Laden benutzerdefinierter Voreinstellungen.

Der Entwickler betont, dass Atmos CORE nicht-destruktiv arbeitet, Simulatordateien unberührt lässt und nach Deaktivierung in den Standardzustand zurückkehrt. REX weist außerdem auf die bevorstehende Integration mit seinem Produkt Weather CORE hin und unterstützt künftig dynamische atmosphärische Anpassungen in Echtzeit.