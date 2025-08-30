CowanSim R66 erhält Autopiloten

CowanSim hat auf Discord bekanntgegeben, dass das Update mit dem CowanSim SAS-Autopilotsystem für die Robinson R66 nun erhältlich ist. simMarket Kunden können es bereits über die App herunterladen

Dieses SAS-Autopilotsystem soll als finales Update für jeden Cowansim MSFS 2020 Hubschrauber erscheinen, bevor man sich der Entwicklung nativer MSFS 2024 Modelle zuwenden wird.