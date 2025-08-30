CowanSim R66 erhält Autopiloten

CowanSim hat auf Discord bekanntgegeben, dass das Update mit dem CowanSim SAS-Autopilotsystem für die Robinson R66 nun erhältlich ist. simMarket Kunden können es bereits über die App herunterladen
Dieses SAS-Autopilotsystem soll als finales Update für jeden Cowansim MSFS 2020 Hubschrauber erscheinen, bevor man sich der Entwicklung nativer MSFS 2024 Modelle zuwenden wird.
- Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der CowanSim R66 ein brandneues Update mit dem CowanSim SAS-Autopilotsystem erhalten hat! Diese vielfach nachgefragte Funktion sorgt für einen ruhigeren, stabileren Flug und ein authentischeres Helikopter-Erlebnis.
- Das Update ist ab sofort auf CowanSim.com verfügbar.
- Marketplace-Nutzer: Das Update wurde bereits übermittelt, es kann jedoch noch 1–2 Wochen dauern, bis es verfügbar ist.
- Reseller: Die Updates werden veröffentlicht, sobald die Reseller aufgeholt haben.
- Dies ist erst der Anfang. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das SAS-Autopilotsystem so schnell wie möglich auch in allen unseren anderen Hubschraubern zu implementieren. Der R66 ist der erste Hubschrauber, der es erhält, und die übrigen folgen in Kürze.
- Vielen Dank für Ihre unglaubliche Unterstützung und Geduld. Ihr Feedback und Ihre Begeisterung sind unser Antrieb, kontinuierlich Verbesserungen und neue Funktionen für jedes CowanSim-Flugzeug zu entwickeln. Bleiben Sie dran, weitere Updates folgen in Kürze!