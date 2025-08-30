BBS B757 – $80 und erscheint vor GTA6

BlueBird Simulations gibt umfangreiches Status-Update zur Boeing 757 für den Microsoft Flight Simulator

Wer auf die Boeing 757 von BlueBird Simulations für den Microsoft Flight Simulator wartet, darf sich jetzt über spannende Neuigkeiten freuen. Das Entwicklerteam hat auf Facebook ein ausführliches Update zur aktuellen Entwicklung geteilt und gibt tiefe Einblicke in die jüngsten Fortschritte, kommende Meilensteine und einen Ausblick auf den Release.

Großer Entwicklungssprung seit der Expo

Laut BlueBird ist seit der letzten Messe die Entwicklung rasant vorangeschritten. Besonders positiv hervorgehoben wird dabei das Pneumatik-System, das laut Aussagen des Teams ein bislang unerreichtes Detailniveau erreicht hat. Im fertigen Produkt werden über 200 funktionierende Sicherungen enthalten sein – aktuell sind es bereits 153. Die Systeme für Türen, Sauerstoffversorgung und Fahrwerk sollen laut Entwickler ebenfalls ein extrem hohes Simulationsniveau erreichen.

Systemtiefe & neue Einblicke per Video-Updates

Ein wichtiger Punkt des Updates ist die Ankündigung von zwei umfangreichen Videovorstellungen vor der Veröffentlichung. Das nächste Video soll im vierten Quartal 2025 erscheinen und detaillierte Erläuterungen zu verschiedenen Systemen wie Pneumatik, FMS, Fahrwerk, Enteisung, Sauerstoff, Türen und weiteren bieten. Das komplette LNAV- und VNAV-System ist laut BlueBird bereits zu etwa 70 % fertiggestellt und macht gute Fortschritte.

Kompatibilität mit MSFS 2024

Das Entwicklerteam legt Wert darauf, dass zahlreiche Tests direkt im neuen Microsoft Flight Simulator 2024 durchgeführt werden. Die gezeigten Screenshots stammen komplett aus diesem Simulator und dokumentieren den aktuellen Stand der Integration. Bereits zur Veröffentlichung (oder kurz danach) wird es eine kompatible Version geben – anfänglich nicht nativ, aber lauffähig. Eine speziell für MSFS 2024 entwickelte, native Version folgt allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Beta-Phase rückt näher

Die größte Herausforderung der letzten Wochen war die Entwicklung des Pneumatik-Systems, deshalb hat sich der Start der Beta-Phase verzögert. Nun steht der erste Beta-Abschnitt aber unmittelbar bevor. Parallel wurden bereits weitere Systeme optimiert, die eigentlich erst für die zweite Beta-Phase geplant waren. Das größte noch offene System ist das EFB (Electronic Flight Bag), das in einem der kommenden Entwickler-Updates präsentiert wird.

Preisgestaltung bleibt attraktiv

Eine weitere erfreuliche Nachricht für künftige Käufer: Der Preis für das Gesamtpaket bleibt bei 80 US-Dollar. Dafür erhalten Kunden beide Varianten der Boeing 757 (200/300), jeweils mit Rolls-Royce und Pratt & Whitney Triebwerken, und das sowohl für MSFS 2020 als auch 2024. Die Kompatibilität mit MSFS 2024 ist beim Start also bereits gegeben, die native Variante wird zu einem späteren Zeitpunkt als kostenfreies Update zur Verfügung gestellt.

Fazit und weitere Ausblicke

Auch wenn das Team sich weiterhin mit konkreten Release-Daten zurückhält, betont BlueBird Simulations augenzwinkernd, dass das Add-on definitiv vor dem Release von GTA 6 erscheinen wird. Simulationsfans können sich also weiterhin auf eine realistische und detailreiche Umsetzung der Boeing 757 freuen – das nächste große Info-Update kommt schon im vierten Quartal!