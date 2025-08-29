Neue Version der jXt Simulations Bell 429 erschienen

Die jXt Simulations Bell 429 für Microsoft Flight Simulator ist ein detailliertes und realistisches Modell eines leichten zweimotorigen Hubschraubers. Er wurde für verschiedene Aufgaben entwickelt, darunter Rettungsdienst, Polizei und Firmentransport. Er verfügt über ein sorgfältig gestaltetes 3D-Außen- und Innendesign mit fortschrittlichen PBR-Texturen, interaktiven Cockpitsystemen und verschiedenen Lackierungsoptionen. Das Add-on bietet ein immersives Erlebnis mit einer funktionalen Glas-Avionik-Suite und umfassenden Bedienungs- und Installationsanweisungen und ist sowohl mit MSFS2020 als auch mit MSFS2024 kompatibel.

jXt Simulations schreibt auf Discord:

jXt Simulations hat beschlossen, die B429 auf flightsim.to zu hosten, um sie für alle zugänglicher zu machen. Diese Version verfügt zwar nicht über ein umfassendes Änderungsprotokoll, enthält aber einige wichtige Optimierungen und Aktualisierungen. Ich empfehle dringend, die Version zu aktualisieren, falls Sie dies noch nicht getan haben.