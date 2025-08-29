MSFS 28 August 2025 Development Update

Letzte Woche haben wir Sim Update 3 für Microsoft Flight Simulator 2024 veröffentlicht. Falls Sie es verpasst haben, finden Sie die vollständigen Versionshinweise zu SU3 unter diesem Link. Falls Sie es noch nicht getan haben, nehmen Sie bitte an unseren SU3-Umfragen in unseren Foren hier teil. Ihr Feedback ist uns eine große Hilfe!

Die Arbeit an MSFS 2024 geht weiter, und das Team bereitet den baldigen Start des öffentlichen Betatests für Sim Update 4 vor. Weitere Informationen zur Teilnahme an der Beta finden Sie hier, sobald sie beginnt!

Und schließlich waren mehrere Mitglieder des MSFS-Teams letzte Woche auf der Gamescom in Köln. Neben der Ankündigung von City Update 12 und Local Legend 21 hatte das Team auch die Gelegenheit, einige Simmer aus unserer Spieler-Community bei einem Flugsimulator-Event zu treffen. Es ist uns immer eine Freude, mit Flugsimulator-Fans zu interagieren und gemeinsam über unser Hobby zu diskutieren!

Über den aktuellen Stand der Bugfixes, Wunschlisten und Marketplaceänderungen kann man sich hier informieren.

Und zum Ende noch der Screenshot Challenge Gewinner der Woche: