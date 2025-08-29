Just Flight veröffentlicht RJ Professional v1.4 Update für MSFS

Just Flight hat ein Update (v1.4) für die RJ Professional herausgegeben. Wichtigste Änderungen sind eine native MSFS 2024 Version und die RJ100 QT Frachtervariante.
Zur Feier des Releases gibt es bis Montag den 01.09.2025 25% Rabatt.
Dieses Update enthält eine Reihe von Fehlerbehebungen und Verbesserungen, darunter:
- Aktualisiert auf ein natives MSFS 2024-Paket (nur MSFS 2024).
- Zusätzliche Modell-LODs für verbesserte Leistung (MSFS 2020/2024) und MSFS 2024-Kompatibilität hinzugefügt.
- RJ100 QT Frachtervariante hinzugefügt, einschließlich 4 neuer Lackierungen:
- RJ100 QT: DHL (D-ABFA)
- RJ100 QT: FedEx (N633FE)
- RJ100 QT: Prototyp (G-RJQT)
- RJ100 QT: TNT (OO-TAL)
- Benutzerdefinierte Kabinentexturen für alle RJ70-, RJ85- und RJ100-Passagierflugzeuglackierungen hinzugefügt
- SimBrief OFP-Importfunktion für GNLU-910A FMS hinzugefügt
- Flimmern der EFB-Karten- und Karten-App behoben (nur MSFS 2024)
- EFB-OFP-Seitenformatierung behoben (nur MSFS 2024)
- Umgekehrte Emissionstextur am AUTO-SPLR-Schalter behoben
- Duplizierte Piloten auf der Außenseite behoben (nur MSFS 2024)
- Fehlender Copilot behoben (nur MSFS 2024)
- Ein Problem behoben, das zum Abschalten der Triebwerke beim Laden eines Fluges auf der Landebahn führen konnte (MSFS (Nur 2024)
- Logik des invertierten Fahrwerks-Override-Schalters behoben
- Animationsproblem der Hydraulikleitungen im Fahrwerksschacht behoben
- Auslöser der Meldung „Fahrwerk eingefahren. Licht aus“ behoben
- Animationen der Höhenmessertrommel verbessert
- Pitch-Schwingungen des Autopiloten verbessert
- Auslöser der Meldungen der Kabinenbesatzung während des Rollens verbessert – Die Meldung „Kabine gesichert“ wird nun automatisch 5–8 Minuten nach dem Schließen der Türen ausgelöst und simuliert die Zeit für eine Sicherheitseinweisung und eine Sicherheitsgurtkontrolle. Die Logik „Kabinenbesatzung für Start bereit“ bleibt unverändert und wird entweder über die Taste „KABINENRUF“ auf der Bedienkonsole ausgelöst, wenn sich das Flugzeug im Startzustand befindet, oder automatisch während des Startlaufs.
- Verbesserte Glasreflexionen des GNLU-910A (nur MSFS 2024)
- Verbesserte Fvgl-Geschwindigkeitsmesssystem-Logik
- GSX kann nun Bodenstrom und externe Luft über den Jetway-Anschluss liefern.
- Der Navdata-Ordner wurde extern in das Paket verschoben, um dem MSFS 2024 SDK zu entsprechen (Navigraph Hub wurde aktualisiert, um den neuen Speicherort zu unterstützen).
- Der Ordner „Dokumentation“ wurde aus dem Paket entfernt, um dem MSFS 2024 SDK zu entsprechen. Die Dokumentation ist weiterhin über Links auf der Produktseite und im Just Flight Support verfügbar.
- Aktualisiertes Paintkit (QT-Frachtervariante hinzugefügt).
- Aktualisiertes Betriebshandbuch.
- Aktualisiertes EFB-Handbuch.
- Aktualisiertes GNLU-910A-Betriebshandbuch.