iniBuilds A340 Airliner: Art Development Update 1

Im Inibuilds Forum ist das erste Art Development Update für den A340 veröffentlicht worden. Darin wird das MSFS 2024 Flugzeug mit zahlreichen Screenshots von Innen und Aussen und weiteren Detailaufnahmen mit ausführlichen Erklärungen gezeigt.

Hier das Wichtigste im kurzen Überblick:

Visuelle Details – Exterieur

Der A340 wird mit subtilen Alterungseffekten (wie Abnutzung, Rost und Flecken) dargestellt, die die 20-24 Jahre des Flugzeugs widerspiegeln.

Details wie Wartungsaufkleber, abgenutzte Markierungen und abblätternde Farbe verstärken den „lebendigeren“ Look.

Die CFM56-Triebwerke sind detailliert modelliert, einschließlich spezieller Texturen und der neuen MSFS24-Shader für realistische Triebwerksdrehung.

Optionen für individuelle Airline-Konfigurationen (SATCOM-Antennen, Bremsventilatoren etc.).

Performance und Optionen

Keine 4K/8K-Texturen, stattdessen werden Decal-basierte Liveries verwendet, um die Performance zu optimieren.

Verwendung des neuen modularen SimObjects-Systems in MSFS24, um sowohl Detailtreue als auch Performance zu gewährleisten.

Dynamische Abnutzung

Abnutzungseffekte wie kleine Dellen, Ölspuren und abgeplatzte Farbe bauen sich dynamisch auf, wenn das Flugzeug im Spiel „altern“ wird.

Reifen- und Bremsenabnutzung ist ebenfalls simuliert, und man muss Wartungsaufgaben über das EFB (Electronic Flight Bag) durchführen.

Animationen

Realistische Animationen von Fahrwerk, Tragflächenbewegung und Triebwerksbewegung

Besonders starke Wingflex aufgrund der großen Spannweite

Visuelle Effekte

Wingtip Trails, Kondensstreifen und dynamische Triebwerksabgase sorgen für realistischere Effekte.

Kaltstart-Rauch und Triebwerksverzerrungen sind detailliert umgesetzt.

Interaktives: Walk-Around

Es gibt viele interaktive Zugangsklappen (z.B. für Kerosin, APU, und Fracht), die eine detaillierte Pre-Flight-Check-Erfahrung bieten.

Cockpit-Konfigurationen

Zwei Instrumentenkonfigurationen: EIS1 (klassisch mit CRT-Displays) und EIS2 (moderne Glass-Cockpit-Anzeigen).

EIS1 ist als Option verfügbar, aber der Fokus liegt auf EIS2.

„Preighter“-Konfiguration

Die A340-300 wird als „Preighter“-Frachtversion modelliert, ohne Passagiersitze, aber mit realistischen Frachtoptionen wie Tieren, Ersatzteilen und Lebensmitteln.

Kabine

Eine detaillierte Passagierkabine, basierend auf einer realen deutschen Fluggesellschaft.

Optimiert für Performance, sodass die Kabine auch auf schwächeren PCs oder der Xbox gut läuft.

Flugeigenschaften

Der A340 wird mit einem realistischen Flugmodell ausgestattet, das sich schwerer und langsamer anfühlt als das der A350, um die Unterschiede zwischen den beiden Flugzeugen klar darzustellen.

Das nächste Update wird weitere Informationen zu den Systemen und der Visualisierung bringen.