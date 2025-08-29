AzurPoly – Native MSFS 2024 C-160 Transall erhältlich

Nur eine halben Tag nach der Veröffentlichung des Previewvideos ist die neue, native MSFS 2024 Version der C-160 Transall von Azurpoly erschienen. Wer die Vorversion gekauft hat ist für knapp 12 Euro updateberechtigt.

Dies ist eine vollständig native MSFS 2024-Version mit mehr Funktionen und einer deutlichen Qualitätsverbesserung.

Funktionen: