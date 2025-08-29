Facebook-f Youtube Instagram Discord

AzurPoly – Native MSFS 2024 C-160 Transall erhältlich

Nur eine halben Tag nach der Veröffentlichung des Previewvideos ist die neue, native MSFS 2024 Version der C-160 Transall von Azurpoly erschienen. Wer die Vorversion gekauft hat ist für knapp 12 Euro updateberechtigt.

Dies ist eine vollständig native MSFS 2024-Version mit mehr Funktionen und einer deutlichen Qualitätsverbesserung.

Funktionen:

  • Hochdetailliertes 3D-Modell basierend auf 3D-Scan
  • Vollständig modelliertes Cockpit und Frachtraum mit authentischen Details
  • Ultrahochauflösende Texturen
  • 16 Lackierungen, darunter militärische und zivile Bediener, mit und ohne Tanksonde
  • Hochwertiges Soundpaket, verbessert durch Echo19
  • Benutzerdefinierte KI-Sounds (Multiplayer)
  • Funktionale Ausgänge, einschließlich Laderampe, Türen und Fenster, mit dynamischen Klangvariationen
  • Vollständig animiertes Cockpit, einschließlich aller Schalter, Knöpfe usw.
  • Interaktive Rundgänge
  • Ausgefeilte Innen- und Außenbeleuchtung mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten
  • Frachtabwurf (Fahrzeuge und Fallschirmjäger) mit realistischer Physik und Flugbahn
  • Benutzerdefinierte Effekte, darunter Täuschkörperfackeln, Propellerwirbel, Propellerstaub und Treibstoffablass
  • Maßgeschneidertes elektronisches Fluginstrumentensystem mit EADI- und EHSI-Bildschirmen
  • Benutzerdefiniertes Flugmanagementsystem (FMS) mit Flugplanverwaltung
  • SimBrief-Integration für Flugplanimport
  • Integrierte GNS 430- und GTN 650-Einheiten (TDS Sim & PMS50) für GPS-Navigation
  • Funktionales Wetterradar
  • Head-up-Display (HUD) für Pilot und Copilot
  • Elektrisches System mit modularer Architektur
  • Realistische Hydraulik- und Pneumatiksysteme gemäß den Flugzeugspezifikationen
  • Vollständig nachgebildetes Kraftstoffsystem mit Kraftstofftransfer und -ablass
  • Betriebsfähiges Autopilot-Panel
  • Fracht- und Nutzlastmanagement mit verschiedenen verfügbaren Objekten (Fahrzeuge, Paletten usw.)
  • Benutzerdefiniertes EFB (Electronic Flight Bag) zur Verwaltung zahlreicher Flugzeugeinstellungen
  • Interaktive Checklisten
  • Umfassendes Flughandbuch (über 100 Seiten) auf unserer Website verfügbar
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen

Das könnte dich auch interessieren

0
Würden uns über deine Meinung freuen!x