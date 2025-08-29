AzurPoly – Native MSFS 2024 C-160 Transall erhältlich

Nur eine halben Tag nach der Veröffentlichung des Previewvideos ist die neue, native MSFS 2024 Version der C-160 Transall von Azurpoly erschienen. Wer die Vorversion gekauft hat ist für knapp 12 Euro updateberechtigt.
Dies ist eine vollständig native MSFS 2024-Version mit mehr Funktionen und einer deutlichen Qualitätsverbesserung.
Funktionen:
- Hochdetailliertes 3D-Modell basierend auf 3D-Scan
- Vollständig modelliertes Cockpit und Frachtraum mit authentischen Details
- Ultrahochauflösende Texturen
- 16 Lackierungen, darunter militärische und zivile Bediener, mit und ohne Tanksonde
- Hochwertiges Soundpaket, verbessert durch Echo19
- Benutzerdefinierte KI-Sounds (Multiplayer)
- Funktionale Ausgänge, einschließlich Laderampe, Türen und Fenster, mit dynamischen Klangvariationen
- Vollständig animiertes Cockpit, einschließlich aller Schalter, Knöpfe usw.
- Interaktive Rundgänge
- Ausgefeilte Innen- und Außenbeleuchtung mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten
- Frachtabwurf (Fahrzeuge und Fallschirmjäger) mit realistischer Physik und Flugbahn
- Benutzerdefinierte Effekte, darunter Täuschkörperfackeln, Propellerwirbel, Propellerstaub und Treibstoffablass
- Maßgeschneidertes elektronisches Fluginstrumentensystem mit EADI- und EHSI-Bildschirmen
- Benutzerdefiniertes Flugmanagementsystem (FMS) mit Flugplanverwaltung
- SimBrief-Integration für Flugplanimport
- Integrierte GNS 430- und GTN 650-Einheiten (TDS Sim & PMS50) für GPS-Navigation
- Funktionales Wetterradar
- Head-up-Display (HUD) für Pilot und Copilot
- Elektrisches System mit modularer Architektur
- Realistische Hydraulik- und Pneumatiksysteme gemäß den Flugzeugspezifikationen
- Vollständig nachgebildetes Kraftstoffsystem mit Kraftstofftransfer und -ablass
- Betriebsfähiges Autopilot-Panel
- Fracht- und Nutzlastmanagement mit verschiedenen verfügbaren Objekten (Fahrzeuge, Paletten usw.)
- Benutzerdefiniertes EFB (Electronic Flight Bag) zur Verwaltung zahlreicher Flugzeugeinstellungen
- Interaktive Checklisten
- Umfassendes Flughandbuch (über 100 Seiten) auf unserer Website verfügbar