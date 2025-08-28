AzurPoly – C-160 Transall Previewtrailer der nativen MSFS24 Version

Kurz nach dem Update der MSFS20/24 Version letzte Woche (siehe unten) hat PracticallyGEEK im MSFS Forum ein Previewvideo der nativen MSFS 2024 Version (was ist der Unterschied?) veröffentlicht
AzurPoly hat das Update v1.5.0 für die C-160 Transall im Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Die neue Version enthält zahlreiche Verbesserungen und Fehlerbehebungen, darunter ein überarbeitetes Soundpaket von Echo19, neue Autopilot-TACAN- und NAV2-Haltemodi sowie eine Tastenkombination zum Abfeuern von Leuchtraketen.
Weitere Änderungen beheben Beleuchtungsprobleme im FS2024, Verbesserungen der automatischen Startsequenz und Fehlerbehebungen bei Checklisten- und Ladekoordinatenproblemen.
Das Flughandbuch wurde ebenfalls aktualisiert und ist verfügbar unter: AzurPoly-Ressourcen
Im Hinblick auf die bevorstehende native Veröffentlichung des MSFS2024 wurde der Preis auf 23,99 EUR (zzgl. MwSt.) gesenkt.
Änderungsprotokoll-Update v1.5.0
- Soundpaket von Echo19 überarbeitet
- Möglichkeit zum Löschen des aktuellen Flugplans hinzugefügt
- Tastenkombination zum Abfeuern von Leuchtraketen hinzugefügt
- Autopilot implementiert
- TACAN- und NAV2-Haltemodi
- Problem behoben: Lichter beleuchteten den Boden in FS2024 nicht
- Problem behoben: Weißes Navigationslicht nicht sichtbar
- Automatische Startsequenz verbessert
- Probleme mit hängenden Triebwerken beim automatischen Ausfüllen von Checklisten behoben
- Fehlerhafte Ladekoordinaten der Pilotenstation behoben