AzurPoly – C-160 Transall Previewtrailer der nativen MSFS24 Version

Kurz nach dem Update der MSFS20/24 Version letzte Woche (siehe unten) hat PracticallyGEEK im MSFS Forum ein Previewvideo der nativen MSFS 2024 Version (was ist der Unterschied?) veröffentlicht

AzurPoly hat das Update v1.5.0 für die C-160 Transall im Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Die neue Version enthält zahlreiche Verbesserungen und Fehlerbehebungen, darunter ein überarbeitetes Soundpaket von Echo19, neue Autopilot-TACAN- und NAV2-Haltemodi sowie eine Tastenkombination zum Abfeuern von Leuchtraketen.

Weitere Änderungen beheben Beleuchtungsprobleme im FS2024, Verbesserungen der automatischen Startsequenz und Fehlerbehebungen bei Checklisten- und Ladekoordinatenproblemen.

Das Flughandbuch wurde ebenfalls aktualisiert und ist verfügbar unter: AzurPoly-Ressourcen

Im Hinblick auf die bevorstehende native Veröffentlichung des MSFS2024 wurde der Preis auf 23,99 EUR (zzgl. MwSt.) gesenkt.

Änderungsprotokoll-Update v1.5.0