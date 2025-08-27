Taog’s Hangar zeigt erste Bilder des AS365 Dauphin Cockpits

Taogs Hangar zeigt im Discordchannel dauphin-sa365 immer wieder einige Bilder des in Entwicklung befindlichen AS365 Dauphin von Eurocopter. Jetzt gibt es die ersten Bilder des Cockpits des exklusiv für den MSFS2024 geplanten Hubschraubers. Ursprünglich war es ein MSFS 2020 Projekt, das für die Entwicklung der H500C pausiert wurde, um mehr über das MSFS 2024 SDK zu lernen.

Laut Taog ist noch kein Releasetermin bekannt, da man auf den Bildern nicht sehen kann, was im Hintergrund noch alles entwickelt werden muss.

Ältere Bilder, die nicht unbedingt dem aktuellen Stand des Projekts entsprechen