Just Flight – Fly The Line- Short Haul Edition erhältlich

Neu im simMarket ist Just Flights Fly The Line- Short Haul Edition (Kurzstrecken-Edition) das mit FSX, Prepar3d 4-6, X-Plane 11 & 12 und MSFS 2020 & 2024 kompatibel ist.

Fly the Line ist das ultimative Karriere-Erlebnis für Flugsimulator-Fans – jetzt verfügbar auf deinen Lieblings-Simulator-Plattformen!



Übernimm als Kurzstreckenpilot Platz im Cockpit und beginne deine Karriere vom Junior First Officer zum Fleet Captain. Mit jedem Flug baust du dein fliegerisches Erbe auf – halte realistische Flugpläne ein, bewältigst enge Turnarounds und meisterst unerwartete Umleitungen – und das alles mit dem Flugzeug deiner Wahl.



Mit jedem Flug verdienst du Geld, XP und Skill-Punkte, mit denen du neue Fähigkeiten freischalten, deinen Lebensstil verbessern und dein Wohlbefinden steigern kannst. Diese Elemente verleihen dem Spiel nicht nur Tiefe, sondern wirken sich auch direkt auf deine Leistung und deinen Fortschritt aus, sodass jede Entscheidung zählt.



Der Einstieg ist ganz einfach. Wähle deine Fluggesellschaft, wähle deinen Heimatflughafen, erstelle dein Streckennetz und schon bist du bereit zum Abflug. Eine benutzerfreundliche Oberfläche und In-App-Tutorials sorgen für einen reibungslosen Einstieg, egal ob du kurz davor bist, Flottenkapitän zu werden oder gerade als Junior First Officer anfängst.



Ob du davon träumst, bei einer großen Fluggesellschaft anzufangen oder deine eigene virtuelle Flotte aufzubauen – Fly the Line bietet dir die Werkzeuge, die Freiheit und den Realismus, um deine eigene Fluggeschichte in drei verschiedenen und spannenden Spielmodi zu gestalten: