Flight1 iFly Manager Update

Flight1 hat auf Discord ein Update des Ifly Managers auf Version 1.1.02 angekündigt.

Wir haben ein Update für iFly Manager (v1.1.02) veröffentlicht. Die wichtigste Änderung ist die Möglichkeit, Ihre Installation mit der Standardversion zu vergleichen. Es wird nach Änderungen gesucht, die nicht in der Release-Version enthalten sind. Dies dient nicht dazu, Fehler bei der Überprüfung zu melden, sondern nur dazu, eine saubere Installation zu validieren und festzustellen, ob Ihre Dateien möglicherweise verändert wurden. GSX kann beispielsweise Dateien ändern, und dies kann gültig sein. Sie müssen jedoch möglicherweise eine 100 % saubere Version debuggen/testen. Sie können dies also NUR versuchen, wenn Sie Fehler haben und Ihre Installation untersuchen. Melden Sie keine Fehler bei der Verwendung dieser Funktion, es sei denn, Sie werden ausdrücklich vom Support dazu aufgefordert. Wenn Sie also Probleme haben, die zur Validierung eine saubere Installation erfordern, führen Sie diesen Test aus. Wenn er fehlschlägt, deinstallieren und installieren Sie die Installation erneut, bis er erfolgreich ist, und versuchen Sie dann Ihren Flug. Wenn die Version auf https://manager.flight1.net/ als 1.1.0.1 angezeigt wird, drücken Sie STRG + F5, um zu aktualisieren. Der direkte Dateidownload erfolgt unter https://manager.flight1.net/iFlyManagerSetup_v102.exe.