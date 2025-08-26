Simnord veröffentlicht Kastrup für MSFS 2020/2024

Simnord hat seine Version des Kopenhagen Kastrup Airport für MSFS 2020 und MSFS 2024 veröffentlicht.

Der Flughafen Kopenhagen-Kastrup [ˈkasdʀob] (dänisch Københavns Lufthavn, IATA-Code: CPH, ICAO-Code: EKCH) im Tårnbyer Ortsteil Kastrup ist der internationale Verkehrsflughafen der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Er war mit über 30 Millionen Passagieren im Jahr 2019 der größte Flughafen Skandinaviens und dient als Drehkreuz für SAS Scandinavian Airlines sowie als Basis für Norwegian Air Shuttle und weiterer Gesellschaften.

Detaillierte Szenerie des Flughafens Kopenhagen EKCH, Dänemarks wichtigstem Flughafen und dem größten Flughafen Skandinaviens. Diese Szenerie verfügt über individuell modellierte projizierte Meshes (Bodenpolygone), individuell modellierte animierte Fluggastbrücken, detaillierte Gebäudemodelle und individuelle Luftbilder.

Einschränkungen in Version 1.0.0: Statisches VDGS, sehr geringe Innenraummodellierung.

Kompatibel mit: Microsoft Flight Simulator 2020 und Microsoft Flight Simulator 2024.