Honeycomb Alpha Flight Control Lite erhältlich

Auf der Honeycomb Webseite ist nun der Alpha Flight Control Lite Yoke für 199 Euro erhältlich.

Der Alpha Lite bietet essentielle Flugsteuerungen in kompaktem Design. Designed für Sim-Einsteiger, liefert er authentischen Realismus ohne Ablenkungen.



ECHTE STEUERUNGEN – 180° Yoke-Rotation mit selbstzentrierendem Mechanismus und minimalster Deadzone für präzise Steuerung und exakte Manöver, inspiriert von echten Flugzeugen und optimiert für PC-Flugsimulatoren.

INTUITIVE NAVIGATION – Links: POV-Schalter, 2-Wege-Wippschalter, 2 programmierbare Tasten. Rechts: 2-Wege-Wippschalter, 2 programmierbare Tasten – Deine Essentials für ein optimales Flugerlebnis.

KEINE KOMPROMISSE BEI DER QUALITÄT – Hochwertige Materialien und Präzisionskomponenten sorgen für eine langlebige und leichtgängige Steuerung – ideal für deine ersten Flüge und weit darüber hinaus.

EINSTECKEN & LOSFLIEGEN MIT MSFS – dank der nahtlosen Integration mit Microsoft Flight Simulator 20 & 24 kannst du den Alpha Lite einfach verbinden und direkt losfliegen. Spare dir lästiges Button-Mapping und starte dein Flugabenteuer.

Bis zum Jahresende sollen weitere Produkte erscheinen:

Der Bravo Throttle Quadrant Lite bietet die Vielseitigkeit des originalen Bravo in einem schlanken Design und konzentriert sich auf die wesentlichen Steuerungen, um die Flugsimulation zugänglicher und angenehmer zu gestalten.

GRÖSSERER HEBELQUADRANT – Vier austauschbare Hebel mit einstellbarer Spannung und austauschbaren Klappen-Nut-Einlagen.

HANDBREMSE FUNKTION – Eine sehr gefragte Funktion und ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Preisklasse. Eine Feststellbremse für mehr Kontrolle, Realismus und Komfort.

EINSTELLRAD UND FAHRWERK – Eingebautes, flaches Einstellrad für überlegene Feinabstimmung. Integrierter Fahrwerkshebel und LED-Statusanzeige für ein intensives Start- und Landerlebnis.

AUSTAUSCHBARE KLAPPENRIEGEL-EINLAGEN – Austauschbare Clip-On-Klappenrasteneinlagen für realistische Steuerung verschiedener Flugzeuge.

Sierra TPM Modul

Entwickelt für Liebhaber der allgemeinen Luftfahrt und propellergetriebener Flugzeuge wie der Cessna 172, bietet das Sierra TPM Modul realistische Steuerung mit seinen Metall-Feinverstellungen und Knöpfen.

METALL TPM Nonius – Throttle-Feineinstellung kann durch Verwendung der Wellen-Schraube fixiert werden. Propeller- und Gemisch-Feineinstellungen verfügen über einen Feineinstellmechanismus durch Drehen des Knopfs.

INTEGRIERTES TRIMMRAD – Nur Produkt seiner Klasse mit integriertem, flachem Einstellrad für überlegene Feineinstellung.

PARKBREMSE UND KLAPPENSTEUERUNG – Eine Feststellbremse für mehr Kontrolle, Realismus und Komfort. Ein oft gewünschtes Feature.

FAHRWERKHEBEL MIT LED-ANZEIGE – Integrierte Fahrwerkssteuerung und LED-Statusanzeige für ein intensives Start- und Landerlebnis.

Foxtrot Aviation Stick

Präzisionsgefertigt für stickgesteuerte Flugzeuge, einschließlich Airbus- und Kunstflugmodelle, bietet der Foxtrot Aviation Stick außergewöhnlichen Realismus mit einem linearen Widerstandssystem.

TREFFEN SIE DAS LINEARE WIDERSTANDSSYSTEM – Genießen Sie ultra-sanfte Steuerung mit ruckfreier, linearer Bewegung für nahtlose Präzision.



ANPASSBARE SPANNUNGSEINSTELLUNG – Individuelle Spannungsanpassung für die X- und Y-Achse für ein persönlich abgestimmtes Gefühl und Kontrolle. Inbusschlüssel im Sockel enthalten.



REALISMUS, DER MIT HIGH-END-MODELLEN MITHALTEN KANN – 16-Bit-Auflösung und Hall-Effekt-Technologie liefern präzise Genauigkeit und Langlebigkeit.



SCHALTPANEL – 1x Wechselschalter (Oben), 1x Kreuzschalter mit Drehgeber (Mitte) und 1x Wechselschalter mit fünf Positionen und Drehgeber (Unten).



REIHE UND TASTEN TAUSCHEN – 5x Wechselschalter und 4x programmierbare Aktionstasten.