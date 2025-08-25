IRIS Simulations kündigt neue Ära der Flugsimulation an

IRIS Simulations macht auf Facebook großspurige Ankündigungen, die aber eigentlich nichts aussagen. Etwas interessanter ist das F-22 Raptor Entwicklungsupdate mit einem Bild weiter unten.

🌟 Eine neue Ära beginnt mit IRIS Simulations! 🌟

Wir freuen uns, eine neue Produktreihe für den Microsoft Flight Simulator ankündigen zu dürfen – zugänglich, lebendig und unterhaltsam für alle.

Darauf können Sie sich freuen:

Spannende, lebendige Grafiken – kräftige Bilder, die den Nervenkitzel des Fliegens einfangen.

Konsolenfreundliche Erlebnisse – Unterstützung für unsere oft übersehenen Xbox-Piloten.

Preis-Leistungs-Verhältnis – erschwingliche Preise ohne Abstriche.

Schnellere Produktionszeiten – damit Sie neue Veröffentlichungen schneller genießen können.

Diese Produkte greifen einige unserer beliebtesten Flugzeuge aus früheren Flight Simulator-Generationen auf und verbessern sie mit Fokus auf Zugänglichkeit und Spielspaß.

Aber keine Sorge – wir vergessen unsere Hardcore-Simulatoren nicht! Im nächsten Jahr werden wir auch unser Produktsortiment für Studienanfänger weiterentwickeln, um sicherzustellen, dass im IRIS-Hangar für jeden virtuellen Pilotentyp etwas dabei ist.

Die erste Veröffentlichung dieser aufregenden neuen Serie ist im Endspurt … bleiben Sie dran für mehr in Kürze!

F-22 Raptor Entwicklungsupdate

Am vergangenen Wochenende haben wir uns intensiv mit unseren bestehenden Assets beschäftigt und unsere alte Entwicklungsversion der F-22 Raptor für den Microsoft Flight Simulator aktualisiert. Mit all dem, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, war es spannend, dieses legendäre Flugzeug auf den neuesten Stand zu bringen und dem Projekt neues Leben einzuhauchen.

Heute haben wir außerdem intensiv an der Codeaktualisierung und der Neuzuordnung der Flugzeugtexturen gearbeitet, um ein flüssigeres und optimierteres Erlebnis für Repainting-Nutzer zu gewährleisten. Anstatt Komponenten auf mehrere Bitmaps zu verteilen, konsolidieren wir sie zu einem einheitlicheren Layout und holen so das Beste aus der unglaublichen Leinwand heraus, die die F-22 bietet.

Unser Ziel ist es zwar nicht, eine Simulation auf Studienniveau zu erstellen – andere haben in diesem Bereich hervorragende Arbeit geleistet –, aber unser Fokus liegt darauf, der breiten Flugsimulator-Community ein kostengünstiges, zugängliches und äußerst unterhaltsames Erlebnis zu bieten. Wir möchten sicherstellen, dass jeder Simmer den Raptor ausprobieren kann, ohne dafür tief in die Tasche greifen oder ein Handbuch studieren zu müssen.

Bleiben Sie dran für weitere Updates zur Weiterentwicklung der F-22 und danken Sie allen für Ihre anhaltende Unterstützung und Begeisterung. Ihr Feedback treibt uns voran!