GSX Pro Update auf Version 3.6.9 erschienen

FSDreamTeam hat eine neue Version von GSX Pro veröffentlicht die folgende Änderungen enthält:

Version 3.6.9 – 23. August 2025

  • GSX Pro NEU: Unterstützung für sitzende Passagiere und internes Profil für PMDG 777-200LR (Version 2020 und 2024) hinzugefügt.
  • GSX (GSX/P3D) Fix: UTF-8-Dekodierungsfehler beim Laden eines Fluges für Benutzer mit Nicht-ASCII-Zeichen im Windows-Benutzernamen.
  • GSX (alle Versionen) Fix: Menü „Treppen bedienen“ wird nicht angezeigt, wenn Treppen im Flughafenprofil deaktiviert wurden.
  • GSX Pro Änderung: Simbrief-Neuladen-Button bietet besseres Feedback beim Anklicken und Warten auf eine Antwort von Simbrief.
  • GSX Pro (2024) Änderung: Hover-Effekt im Hauptmenü mit dem MSFS 2024-Farbdesign.
  • GSX Pro Änderung: Automatischer Neustart verbessert die Fokusrückgabelogik.
  • GSX Pro-Änderung: Wenn von Simconnect fehlerhafte Daten zu einem Fluggaststeig empfangen werden, die auf einen Szenenkonflikt hindeuten, wird dies als Warnmeldung mit einem akustischen Signal angezeigt.
  • GSX (alle Versionen) NEU: Folgende Abfertigungsbetreiber wurden hinzugefügt: Horizon Air (USA), Hokkaido Airport Terminal (mit aktualisiertem CAST-Logo), FMG, FRS (Japan), Hamrah Kousha Kish (Iran).
  • GSX (alle Versionen) NEU: Folgende Catering-Betreiber wurden hinzugefügt: Hamrah Kousha Kish, Arman Catering (Iran).

