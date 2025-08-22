SimWorks Studios GA-8 Airvan veröffentlicht

SimWorks Studios hat die Veröffentlichung des GA8 Airvan und des Systems Puls Add-on im Marketplace bekanntgegeben. Das Flieger soll später auch auf der SWS Webseite erscheinen. SWS schreibt auf Facebook:

Der SimWorks Studios GA8 Airvan ist da! Sichern Sie ihn sich jetzt im MSFS Marketplace. Das Systems Pulse-Add-on ist ebenfalls im Marketplace erhältlich.

Der GA8 Airvan setzt neue Maßstäbe im Microsoft Flight Simulator: Er bietet Fracht- und Passagiervarianten, eine Frachtkapsel-Option, ein authentisches Flugmodell und Hi-Fi-Sounds, die vom echten Flugzeug aufgenommen wurden. Mit einem benutzerdefinierten Tablet können Sie die Nutzlast verwalten und Avionik-Hot-Swaps (GTN750Xi, GTN750, GNS530/430) durchführen, während Schmutz, Schlamm und Verschleiß während des Fluges dynamisch erhalten bleiben.

Die Veröffentlichung des Airvan markiert zudem das Debüt unserer SystemsPulse-Technologie. Eine neue Ebene immersiver Erlebnisse, die die Flugzeugsysteme mit Tiefe und Authentizität steuern. Von der elektrischen Logik über das Triebwerksmanagement bis hin zu zufälligen oder ausgelösten Ausfällen sorgt Systems Pulse dafür, dass jede Entscheidung und Ihr Flugstil Konsequenzen haben, was den Airvan wirklich einzigartig macht.

Wir möchten unseren Entwicklern und Testern dafür danken, dass sie uns geholfen haben, dieses legendäre australische Flugzeug in MSFS zum Leben zu erwecken!