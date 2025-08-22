Manchester-Boston Regional Airport – Ein unerschütterlicher Knotenpunkt in New England

„Manchester – das ist doch in England, oder?“ Stimmt, aber es gibt auch ein Manchester in den USA! Genauer gesagt im 9. Bundesstaat New Hampshire, etwa 75 Kilometer nordwestlich von Boston. Genau dorthin hat Aerodesigns Mitte August eine Szenerie für den MSFS 2020 und 2024 veröffentlicht. Zeit, gemeinsam nach New England zu fliegen und den Airport unter die Lupe zu nehmen…

Steckbrief: Manchester am Merrimack

Manchester ist mit über 220.000 Einwohnern die größte Stadt New Hampshires. Früher ein Zentrum der Textilindustrie, lebt die Stadt heute von Dienstleistungen, Banken, Gesundheitswesen, Universität sowie Energieversorgung. Manchester gilt als kulturelles Herz der Region und als bedeutender Verkehrsknotenpunkt mit gleich neun Schnellstraßen. Allerdings fehlt derzeit noch ein Bahnanschluss – Amtrak https://www.amtrak.com/, plant erst bis 2035 eine Strecke von Boston nach Concord mit Halt in Manchester.

Flughafen Manchester-Boston im Fokus

Eigenschaft Details **IATA/ICAO** MHT / KMHT **Entfernung** ca. 7 km südlich vom Zentrum **Eröffnung** 1927 als „Grenier Field“ **Umbenennung** 1978 „Manchester Airport“, 2008 heutiger Name **Direkte Anbindung** Über U.S. Highway 3, Interstate 293

Weitere Informationen: https://www.flymanchester.com

Start- & Landebahnen

Bahn ILS Anflugbefeuerung Aufsetzzonenbefeuerung PAPI REIL 6 CAT I nein nein links ja 24 nein nein nein links ja 17 CAT I MALSR nein rechts nein 35 CAT IIIb ALSF-II ja rechts nein

Das heutige Terminal entstand 1994 und wurde 1997 erweitert. Es bietet 15 Parkpositionen (davon 14 mit Jetways), 17 abgesetzte Abstellflächen und 7 Cargoparkplätze. Ein Safegate-System fehlt. Vor dem Terminal gibt es Parkplätze und ein großes Parkhaus – westlich davon thront der Tower.

Airlines und Verkehr

Aktuell fliegen sieben Passagier- und fünf Fracht-Airlines den Airport an. 15 US-Ziele für Passagiere, 25 nationale und internationale Ziele für Fracht. Die City of Manchester https://www.manchesternh.gov nennt für 2025 folgende Zahlen:

Passagiere: 1.270.380

1.270.380 Fracht: 99.268 Tonnen

Damit ist Manchester-Boston der größte Flughafen New Hampshires und viertgrößte in der Region New England (zu der Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island und Vermont zählen).

Weitere Infos und Fakten

Simulation: Der Airport im MSFS

Aerodesigns bietet die Szenerie für je rund 19 € inklusive MwSt.

Bezug z.B. über:

[Contrail](https://contrail.shop/products/aerodesigns-kmht-manchester-boston-regional-airport-msfs-2020-2024)

[OrbxDirect](https://orbxdirect.com/product/aerodesigns-kmht-msfs)

Installation (ca. 1,24 GB Download, benötigt 2,24 GB auf der Festplatte) läuft problemlos via [Contrail App](https://getcontrail.com) oder [Orbx Central](https://orbxdirect.com/central). Der Airport ist detailreich in beide Simulatoren eingebettet.

Verglichen mit aktuellen Satellitenbildern präsentieren sich alle Gebäude optisch ansprechend und akkurat – inklusive der Feuerwehr im Kreuzungsbereich der Bahnen sowie des Aviation Museum of New Hampshire. Witzig: Wie im echten Leben gibt es auch virtuell kein Außendisplay am Museum.

Die Landseite wurde mitsamt Zufahrten und parkenden Autos umgesetzt, Schatten wurden sauber entfernt. Das Terminal ist zur Luftseite hin möbliert; die Ausstattung ist aus (virtuellen) Cockpits heraus sichtbar. Rollwege, Markierungen und Beschilderungen wirken realistisch, die Beleuchtung, insbesondere am Terminal, ist angenehm balanciert – nicht zu dunkel, nicht zu hell.

GSX Pro Support & Performance

Aerodesigns liefert ein GSX-Profil für den Bodenabfertigungshelfer GSX Pro von FSDreamTeam (https://www.fsdreamteam.com) gleich mit.

Die Performance ist auch mit aktiviertem AI-Traffic tadellos und zuverlässig.

Erkannte Schwächen

Bahn 35 besitzt abweichend vom realen Vorbild eine nicht ganz korrekte Anflugbefeuerung: Statt einer ALSF-II mit „Rabbits“ gibt es nur eine ALSF-I. Auch an 17 fehlen die Laufblitzlichter und die Landekursantennen (ILS) der Bahnen 6, 17 und 35 sind nur als Bodeneinträge zu sehen. Laut Aerodesigns sind sie als 3D-Modelle vorhanden, das Problem tritt auf, wenn Standard-Airport-Objekte für eine Payware-Erweiterung entfernt wurden.

Fazit

Wenngleich kleinere Mängel bestehen, ist Manchester-Boston Regional ein hervorragend umgesetzter Airport, ideal für virtuelle Piloten, die gern abseits der US-Metropolen unterwegs sind.

Empfehlenswerte Lektüre: Abseits der US-Magistralen ([Aerosoft](https://www.aerosoft.com/de/shop/flight/microsoft-flight-simulator/zeitschriften/4434/fs-reviews-msfs-special-abseits-der-us-magistralen?number=AS16462), [Simmarket](https://secure.simmarket.com/fs-reviews-msfs-special-abseits-der-us-magistralen-(de_19526).phtml))

Manchester-Boston ist ein echter Geheimtipp!

— Bert Groner, August 2025

PayPal: https://paypal.me/BertGroner

Flugnavigationskarten & mehr

Freeware:

Payware: