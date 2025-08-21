Stellungnahme der Entwickler zum nicht erschienenen Update für den Hype Airbus H225

Steve von der Hype Performance Group hat im Discord erklärt, warum das Update nicht Teil des SU3 war.

Wir haben im Juli ein Update für H225 veröffentlicht, das zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen enthielt. Unser H225-Update sollte ursprünglich in SU3 enthalten sein. Nun wissen wir, dass unser Update stattdessen zusammen mit SU4 ausgeliefert wird. Leider liegen uns keine Details dazu vor, warum unser Update nicht mit SU3 ausgeliefert wurde. Wir werden Microsoft jedoch um Feedback bitten und alle weiteren Informationen weitergeben, die uns zur Verfügung stehen.

Nachfolgend finden Sie das zuvor für unser H225-Update kommunizierte Änderungsprotokoll:



**Allgemeine Fehlerbehebungen**

• Problem behoben, bei dem der Piloten-Avatar auf dem „Bereit zum Fliegen“-Bildschirm auf dem Rücksitz geladen wurde.

• Problem behoben, bei dem der Copilot fehlte.

• LOD-Rendering-Fehler im ESC-Menü behoben.

• Problem behoben, bei dem der Helikopter Texturen verlor und bei LOD 7/7 grau wurde.

• Fehlende Miniaturbilder auf den Abflug-/Ankunftsbildschirmen behoben.

• Akutes Stottern nach dem Öffnen des Pausenmenüs oder Abstürzen im Karrieremodus behoben.



**Besatzung und Positionierung**

• Positionierung von Pilot und Copilot in SAR-/Frachtkonfigurationen korrigiert.

• LOD-Probleme im Frachtraum beim Vergrößern/Verkleinern behoben.

• Spawnverhalten von Rettungskräften angepasst (erscheint jetzt als tatsächliche Rettungskraft, nicht als Pilot).



**Benutzeroberfläche und Kamera**

• Die Checklistenkamera fokussiert nun korrekt auf N1.

• Der Debug-Text AIRCRAFT.UI_INSTRUMENTATION wurde aus der Konfigurations-UI entfernt.

• Anzeigefehler im Menü „Masse und Schwerpunkt“ wurden behoben. Sitze werden nun korrekt angezeigt und Passagiere erscheinen.



**Flugsteuerung und Simulation**

• Gamepad-Zuordnung für die kollektive Eingabe ist jetzt funktionsfähig.

• Kollektiv und Schub reagieren nun korrekt auf Gamepad- und Tastenbelegungen.

• Problem behoben, bei dem sich Flugzeuge im „Bereit zum Fliegen“-Bildschirm so verhielten, als würden sie fliegen.

• Kalt- und Dunkelzustand deaktiviert nun korrekt die Bedienfeldfunktion.

• Die Eingaben für den Motoranlassschalter sind nun korrekt zugeordnet (nicht mehr invertiert).



**Starten und Herunterfahren**

• STRG + E löst nun die automatische Abschaltung korrekt aus.

• Der automatische Start funktioniert nun wie vorgesehen.

• Flugzeuge werden im „Bereit zum Fliegen“-Bildschirm nicht mehr automatisch abgeschaltet.

• Problem behoben, bei dem das Überspringen des manuellen Motorstarts dazu führte, dass das Flugzeug funktionsunfähig wurde.



**Checkliste und Interaktionen**

• Der Spieler-Avatar überschneidet sich nicht mehr mit dem Flugzeug.

• Externe Checkliste vor dem Flug und interaktive Elemente sind jetzt verfügbar.

• Checklisten sind nun in allen unterstützten Sprachen korrekt lokalisiert.



**LOD und Grafik**

• Behoben EXT-LOD-Texturproblem im Pausenmenü

• INT-LOD-Clipping behoben

• Hecknummer aus den Einstellungen wird nun korrekt auf Flugzeugen angezeigt

• Die Lackierung wurde aktualisiert und korrigiert