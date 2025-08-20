Jetzt veröffentlicht: SU3 für MSFS2024 ist live

Nachdem auf der diesjährigen Gamescom schon ein neues City-Update, sowie ein gratis Helikopter angekündigt und veröffentlicht wurden (wir berichten), ist nun nach langer Zeit auch SimUpdate 3 für den Microsoft Flight Simulator 2024 erschienen.
Großer Inhalt
Beim Blick auf das äußerst umfangreiche Changelog, fällt es zunächst schwer, den Überblick zu bewahren. Wichtige Bestandteile dieses Updates waren Performanceverbesserungen und das Beheben von allgemeinen Bugs.
Um die Leistung des Simulators zu steigern, waren viele Verbesserung am VRAM-Management nötig. Durch die Reduzierung des Speicherverbrauchs und die Identifikation und Behebung von potenziellen Speicherlecks konnte die Performance des Simulators signifikant gesteigert werden. Ein Hauptziel des Updates war es, nur die Daten in den Speicher zu laden, die tatsächlich benötigt werden, um beispielsweise Nachladeruckler zu minimieren.
Doch damit nicht genug: Neben den bereits genannten Verbesserungen wurde an über 40 Flugzeugen des Sims, sowie an weiteren Bereichen wie Karrieremodus, Avioniksysteme, Weltdarstellung (inspesondere Airports) und vielem mehr gearbeitet. Insgesamt kommt SimUpdate 3 damit auf über 2.000 behobene Fehler.
SU3 bringt den MSFS2024 damit auf Version 1.5.27.0, das gesamte Changelog gibt es hier: RELEASE NOTES Sim Update 3 – Final
EDIT: Laut Microsoft kann es etwas dauern, bis das Update auf allen Plattformen verfügbar sei. Darüber hinaus braucht es einen Neustart des Simulators um SU3 herunterzuladen.
Ist es erforderlich bzw ratsam den Sim neu zu instalieren oder einfach Update und gut ist?
Ich bin kein Beta 3 tester gewesen!
Nein, eine Neuinstallation ist nicht nötig, kannst dir die Zeit sparen. Du musst nur den MSFS/MSFS24 starten und das SU3 wird automatisch beim Start geladen. Im Sim musst du aber noch die kostenlosen Inhalte freischalten.
In meinem Fall war der Europoter EC135 sofort verfügbar. Einfach nur traumhaft, das ich diesen Heli doch noch in meinem Lieblingssimulator haben kann – dazu noch kostenlos. Einfach super!!!!!!!
Ganz herzlichen Dank an das Team Microsoft/Asobo dafür, dass ihr immer positiv überrascht. So, jetzt aber erstmal die EC135 erkunden. Auf den ersten Blick ist die Qualität der Details und Texturen absolut bestechend, hätte ich nicht erwartet.
PS: Probleme mit der Veröffentlichung bei MS Store Versionen soll nun auch behoben sein. Viel Spaß beim Fliegen 🙂