Hangar Studios 713 veröffentlicht American Champion Scout (8GCBC) MSFS

Der American Champion Scout (8GCBC) von Hangar Studios 713 ist ein detailreiches Backcountry-Flugzeug, das in verschiedenen Konfigurationen und Cockpit-Layouts erhältlich ist. Wählen Sie zwischen 26-Zoll-Buschrädern, 35-Zoll-Tundrarädern oder Amphibienschwimmern – jeweils mit analogem oder Glas-Avionik-Paket. Die 35-Zoll-Tundra-Radvariante ist auch mit dem leistungsstarken Denali-Motor mit 210 PS erhältlich und bietet Buschpiloten noch mehr Leistung für anspruchsvolle STOL-Einsätze. Jede Variante ist mit 25 einzigartigen, vom Scout inspirierten Lackierungen erhältlich, die die Vielseitigkeit des Flugzeugs unterstreichen.

Hangar Studios 713, Entwickler des gefeierten Super Decathlon, bringt die gleiche Leidenschaft für Authentizität und Immersion in die Scout ein. Dieses Flugzeug wurde für Simulationspiloten entwickelt, die den wahren Charakter des Buschfliegens erleben möchten, sei es ein kurzer Sprung über einen Gebirgspass oder eine abgelegene Wasserlandung tief in der Wildnis.

Der Scout ist äußerst realistisch und verfügt über vollständig animierte Türen und Fenster mit Umgebungsgeräuschen, ein individuelles aerodynamisches Widerstandssystem, das auf geöffnete Türen, Fenster oder angehängte Frachtbehälter reagiert, sowie Multiplayer-kompatible Effekte wie Staubfahnen, Landeinschläge, vollständig anpassbare Raucheffekte und individuelle Wassersprühnebel mit realistischem Schwimmerbetrieb.

Das Treibstoffsystem wurde sorgfältig entwickelt, um eine korrekte Flugtechnik zu fördern. Piloten müssen den Slipball im Flug zentriert halten, während Außerdem simuliert es die passive Kraftstoffübertragung beim Parken auf unebenem Gelände oder beim Rollen bei Seitenwind. Dies verleiht dem Flugzeug eine bei Leichtflugzeugen seltene Betriebstiefe.

Beide Cockpit-Stile sind originalgetreu nachgebildet: Die Analog-Version bietet GNS430/GTN650-Optionen für klassisches VFR- und IFR-Fliegen, während die Glass-Version über die G3X Touch mit G5-Backup, AS430 GPS und AS307-Autopilot-Integration verfügt. Mit über 35 gespeicherten Flugzeugzuständen und einer großen Auswahl an Lackierungsoptionen fühlt sich jeder Flug anders und jedes Abenteuer lebendig an.

Dieses Flugzeug ist vollständig kompatibel mit Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024. Obwohl es noch nicht nativ für MSFS 2024 neu entwickelt wurde, funktionieren alle wichtigen Funktionen wie vorgesehen, und es können nur geringfügige Macken aufgrund laufender Simulator-Updates auftreten. Die Scout ist außerdem ESTOL-fähig für den Wettbewerbsbetrieb und wird bereits heute vollständig in MSFS 2020 unterstützt. Mit Blick auf die Zukunft, da MSFS 2024 zur Standardplattform wird, ist die Scout bereits für die nächste Phase vorbereitet Entwicklung, um sicherzustellen, dass diese Operationen in der nativen Umgebung vollständig unterstützt werden.

Der Scout fängt mit seiner kurzen Start- und Landeleistung, seiner robusten Konstruktion und seinen immersiven Systemen die Essenz der Backcountry-Luftfahrt ein und ist damit das perfekte Flugzeug für alle, die bereit sind, die wilden und ungezähmten Grenzen des Simulators zu erkunden.